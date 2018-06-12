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INSEGURANÇA

Estado estuda criar base fixa da Polícia Militar no Morro da Piedade

Mais de 50 policiais subiram a escadaria da comunidade nesta terça-feira para aumentar a sensação de segurança no local

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 11:36

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

12 jun 2018 às 11:36
O secretário de Estado da Segurança Pública (Sesp), coronel Nylton Rodrigues e soldados da PM no Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, disse que está em estudo a criação de uma base fixa da Polícia Militar no Morro da Piedade, em Vitória. A ideia foi admitida durante uma operação policial realizada na comunidade na manhã desta terça-feira.
O clima de insegurança voltou a crescer na Piedade após tiroteios que aconteceram no último final de semana e a morte do traficante Walace de Jesus Santana, que, segundo a polícia, foi assassinado por rivais na manhã de domingo.
Estado estuda criar base fixa da Polícia Militar no Morro da Piedade
O secretário afirmou que duas formas diferentes de bases fixas serão analisadas. Além da possibilidade da instalação de um Destacamento de Polícia Militar (DPM) em um imóvel do bairro, também é analisada a possível implantação de uma base móvel comunitária – uma van que ficará permanentemente no bairro para atender os moradores. No entanto, não há prazo definido para a execução desse projeto.
"Vamos estudar a possibilidade de poder criar aqui o policiamento fixo, uma unidade fixa, para que a população do bairro Piedade tenha uma referência com as suas polícias aqui dentro da comunidade. Nós não vamos sair, a comunidade pode contar com a nossa presença", enfatizou.
A operação realizada na manhã desta terça-feira contou com a presença de 72 policiais – 50 da Polícia Militar e 22 da Polícia Civil. Os agentes de segurança subiram as escadarias da comunidade, mas não foram executados mandados de busca ou prisão. O objetivo era dar a sensação de segurança à população.
O clima entre os moradores ainda é de medo e muitos evitam dar entrevistas para falar sobre a situação. Temem que os traficantes voltem a frequentar o local nos próximos dias.
Assim como já aconteceu na tarde de domingo e ao longo da segunda-feira, moradores com medo da violência também carregaram mudanças para ir embora da comunidade nesta terça-feira. Depois que ficarem fechadas durante a manhã de segunda-feira, as duas escolas e uma creche que atendem aos moradores da Piedade voltaram a funcionar normalmente.

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