Estado estima que proposta 'sem reajuste' de mulheres aumentaria gastos púbicos

O governo do Estado estima que a última proposta feita por mulheres de policiais militares poderia aumentar em R$ 331 milhões os gastos públicos com servidores. A negociação não avançou com a recusa do Estado. O governo reforça que está no limite do que é permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). As mulheres disseram que a proposta não teria reajuste. Porém, elas pediam no documento a colocação do salário do policial no maior nível.

Atualmente existem 15 referências salariais para PMs, com até 30% de diferença entre elas. Outras propostas também elevariam os gastos, como auxílio fardamento de mais de R$ 1 mil por ano e auxílio-alimentação. A incorporação de escalas extras também geraria um gasto maior aos cofres estaduais.

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Outro ponto colocado nessa tentativa de acordo é a anistia a crimes militares e punições administrativas de situações registradas durante os protestos, algo que é de competência federal e também foi negado pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB).

De acordo com o Secretário Estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, qualquer proposta que não resulte em impacto financeiro ou ou interferências nos procedimentos penais poderá ser discutida.

“A pauta de negociações ainda não conseguiu girar em cima de questões que não fossem de contracheque. Para além dessas, podemos discutir qualquer outra questão, mas ainda falta essa proposta na mesa”, ressalta.

Sobre reajustes, o secretário ressaltou que a cada quadrimestre o governo do Estado vai analisar a possibilidade de aumentos a todos os servidores, de acordo com os resultados financeiros obtidos.

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