Estado e Ufes farão parceria para monitorar impactos da febre amarela

O Estado vai firmar uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para estudar as mortes de macacos em decorrência da febre amarela nas matas capixabas. O contrato será firmado nos próximos dias, por meio do Fundo de Amparo à Pesquisa (Fapes). Mais de 80 primatas já foram encontrados mortos no Estado este ano.

De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladin Cerqueira, essas mortes precisam ser mapeadas. Além disso, é preciso saber quais são os impactos dessa doença para o ecossistema capixaba.

“Precisamos entender como ocorrem essas mortes, quais são as causas, qual roteiro ela está seguindo para entender o fenômeno. Mais à frente, teremos que analisar as populações atingidas, os macacos, as espécies sobreviventes, qual foi o impacto nas populações e tentar estabelecer medidas de repovoamento”, destacou em entrevista à Rádio CBN.

Parques interditados ao público

A partir desta sexta-feira (27), quatro parques estaduais ficam fechados por tempo indeterminado para proteger visitantes e funcionários do vírus da febre amarela. A ação, que é uma medida preventiva, foi adotada nos parques de Pedra Azul, em Domingos Martins, Forno Grande e Mata das Flores, em Castelo, e Cachoeira da Fumaça, em Alegre.