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Meio ambiente

Estado e Ufes farão parceria para monitorar impactos da febre amarela

Contrato será firmado nos próximos dias, por meio do Fundo de Amparo à Pesquisa (Fapes). Mais de 80 primatas já foram encontrados mortos no Estado este ano

Publicado em 26 de Janeiro de 2017 às 18:57

Publicado em 

26 jan 2017 às 18:57
O Estado vai firmar uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para estudar as mortes de macacos em decorrência da febre amarela nas matas capixabas. O contrato será firmado nos próximos dias, por meio do Fundo de Amparo à Pesquisa (Fapes). Mais de 80 primatas já foram encontrados mortos no Estado este ano.
De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladin Cerqueira, essas mortes precisam ser mapeadas. Além disso, é preciso saber quais são os impactos dessa doença para o ecossistema capixaba.
“Precisamos entender como ocorrem essas mortes, quais são as causas, qual roteiro ela está seguindo para entender o fenômeno. Mais à frente, teremos que analisar as populações atingidas, os macacos, as espécies sobreviventes, qual foi o impacto nas populações e tentar estabelecer medidas de repovoamento”, destacou em entrevista à Rádio CBN.
Parques interditados ao público
A partir desta sexta-feira (27), quatro parques estaduais ficam fechados por tempo indeterminado para proteger visitantes e funcionários do vírus da febre amarela. A ação, que é uma medida preventiva, foi adotada nos parques de Pedra Azul, em Domingos Martins, Forno Grande e Mata das Flores, em Castelo, e Cachoeira da Fumaça, em Alegre.
Além de preservar os visitantes e funcionários do risco de contato com o vírus, a medida também tem o objetivo de proteger a fauna local de uma possível contaminação, evitando que um frequentador infectado pela doença circule dentro dos parques.

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