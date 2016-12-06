O Espírito Santo é o melhor do país no ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), realizado em vários países membros e parceiros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para estudantes de 15 anos. A avaliação com 70 nações aplicada em 2015, no entanto, fez o Brasil cair no ranking internacional.

São três avaliações feitas a cada três anos: leitura, matemática e ciências. Em leitura o Brasil fica na 59ª. Em ciências, o país fica na 63ª e em matemática, na 66ª colocação.

Matemática fica com o pior resultado em todo o país. Apesar de subir da terceira para a primeira posição, o Espírito Santo caiu de 414 pontos para 405 pontos na média. O Brasil está com 377 pontos e tem 71% dos alunos abaixo do nível considerado básico para aprendizagem. O líder desse ranking é Cingapura, com 556 pontos.

Your browser does not support the audio element. Estado é o melhor do país em avaliação de educação, mas Brasil fica entre os últimos do ranking

Para o subsecretário de Educação do Estado, Eduardo Malini, o Espírito Santo e o Brasil precisam enfrentar a falta de qualificação em matemática, incentivando mais o aprendizado nas escolas. “O caminho está definido, estabelecido como desafiador. O Brasil precisa enfrentar essa realidade, assim como o Espírito Santo está enfrentando. Quedas ou aumentos em posições refletem um trabalho que precisa ser feito. Recebemos os dados positivos como satisfatórios, mas com responsabilidade de fazer ainda mais”, explica.

Em ciências, o Espírito Santo continuou na primeira posição, passando de 428 para 435 pontos, na frente do Distrito Federal, que tem 426. Já em leitura, os capixabas passaram da quarta posição, com 427 pontos para 441 pontos, à frente de Minas Gerais, que tem 10 a menos.

Ações integradas

Para Malini, a melhoria na educação se dará com várias ações integradas na área da educação, entre elas a educação integral e a criação da base curricular comum pelo Ministério da Educação (MEC). “A gente tendo uma base curricular comum, um programa forte de avaliação nacional e um professor conectado, valorizado e capacitado vão fazer com que o ensino melhore no país”, comenta.