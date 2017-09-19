Estado e municípios investem em prevenção à violência contra jovens

De acordo com o Índice de Homicídios na Adolescência, o Espírito Santo é o terceiro Estado brasileiro onde mais se matam crianças e adolescentes entre 12 e 19 anos. O dado lastimável traz para a discussão o que o poder público tem feito para evitar esses casos do ponto de vista de ações preventivas.

O principal programa do governo do Estado nesse sentido é o Ocupação Social, que tem foco jovens entre 10 e 24 anos que vivem em áreas de risco social. A iniciativa busca criar oportunidades de educação, empreendedorismo e renda, cultura e esporte.

O secretário estadual de Direitos Humanos, Julio Pompeu, diz que é preciso que as ações não sejam genéricas e levem em consideração as vontades dos jovens para transformar a realidade. “Não adianta gerar ações que não tenham nada a ver com a vocação dos jovens, com o que ele pretende fazer, com os sonhos dele. Aí, a gente não agrega, não atrai, não consegue engajar o jovem em um processo de transformação social”, disse.

Na Grande Vitória, onde estão os maiores municípios capixabas, o que se busca, em geral, é o desenvolvimento das capacidades dos jovens, com investimento em atividades socioeducativas e em atendimentos psicossociais para fortalecer os vínculos familiares e comunitários das crianças e adolescentes.

Em Vitória, o Projeto Caminhando Juntos (Cajun) se destina à prevenção da violação de direitos dos jovens que estão em vulnerabilidade ou risco social. Quando a violação já existe, essas pessoas são encaminhadas aos Centros de Referências de Assistência Social (Cras).

Já em Vila Velha, o principal projeto de prevenção de casos de violência contra crianças e adolescentes é o Programa de Atenção Integrada à Família (Paif), para fortalecer a relação familiar das pessoas atendidas. Além disso, há ações que são dialogadas entre as áreas da Assistência Social e da Segurança Pública do município.

Na Serra, há programas dentro da atenção social básica a partir dos CRAS. Em geral, são serviços de proteção e atendimento que buscam fortalecer as funções protetivas das famílias, com o foco voltado para previnir a ruptura dos vínculos familiares. Também há atividades voltadas para o desenvolvimento das capacidades e potencialidades das crianças, como dança e música.