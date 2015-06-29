Estado e ANP esperam por gigantes estrangeiras em exploração de petróleo no Espírito Santo

A disputa pelos setes blocos em águas profundas na Bacia Espírito Santo pela 13ª Rodada de Licitações promete ser acirrada. A expectativa da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e do Governo do Estado é que empresas estrangeiras entrem na corrida para exploração de petróleo nas águas do litoral norte capixaba. A concorrência acontece nos dias 7 e 8 de outubro e a previsão é que já no primeiro semestre de 2016 as empresas ganhadoras comecem os trabalhos.Os sete blocos em leilão totalizam uma área de 5.027,44 quilômetros quadrados, localizadas próximo ao Campo de Golfinhos - região de Aracruz. O bônus de assinatura mínimo (valor a ser oferecido pelas empresas durante a rodada) exigido para esses blocos varia de R$ 22,4 milhões a R$ 73,78 milhões. A área em oferta, em águas profundas da Bacia do Espírito Santo, é considerada por especialistas como “nova fronteira”, ou seja, ainda pouco conhecida geologicamente, ou com barreiras tecnológicas e de conhecimento a serem vencidas.Mesmo assim, a região é considerada de alto potencial, segundo Magda Chambriard diretora geral da Agência Nacional do Petróleo. Ela afirma que esses novos poços ofertados guardam similaridades com outros seis blocos que foram licitados em 2013, e que foram todos adquiridos.

“Houve um destaque importante para essa área na 11ª rodada e nós estamos acreditando que esse destaque vai se repetir na 13ª rodada no dia 7 de outubro deste ano. Essa área guarda similaridades importantes com situações geológicas de fato produtoras na costa da África, mais especificamente em Angola, onde temos óleo leve em campos relevantes para a indústria do petróleo no que se refere a grandes empresas de petróleo”, afirmou.Previsão de valorPróxima a região licitada, atuam as empresas Shell, no Parque das Conchas, e a Petrobras, no Parque das Baleias. Ao redor da Bacia Espírito Santo - nome dada a toda parte marítima ao norte de Vitória – atuam, além da Petrobras, as empresas Statoil e Perenco.Magda afirma que pelo momento em que o mercado de petróleo vive, com oscilações no valor do produto, variando de US$ 110 por barril em agosto de 2014 a US$ 48 em fevereiro de 2015, chegando aos atuais US$ 65 por barril, ainda não é possível saber quanto será ofertado pelos poços, mas que o valor com certeza será maior que o bônus mínimo."O que posso dizer é que nós esperamos coisas relevantes, campos que possam ter 500 milhões a 1 bilhão de barris. É possível ter isso. O que vai ditar mesmo é a exploração que vai ser feita a seguir e a broca. Petróleo só pode confirmar quando perfurou e a broca chegou no reservatório e viu que a descoberta é boa mesmo", explicou.ExploraçãoApós o fim do certame, em outubro, a expectativa é que o contrato entre as partes para a exploração do bloco seja assinado até o dia 23 de dezembro. Os trabalhos na região devem ser iniciados no primeiro semestre do próximo ano. O tempo de fase exploratória, segundo a diretora da ANP é de sete anos. Já a fase de produção é de 27 anos, o que gera mais de 30 anos de benefícios para o Espírito Santo.Em épocas de escassez de investimentos no Estado por parte da Petrobras, o governador Paulo Hartung (PMDB) destaca que a notícia do leilão veio em ótima hora.