A Organização dos Estados Americanos (OEA) poderá encaminhar membros da Corte ao Espírito Santo para acompanhar o funcionamento do sistema socioeducativo do Estado. O governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, prepara respostas para questionamentos do organismo internacional sobre o sistema prisional e socioeducativo do país.

A Corte começou a determinar medidas provisórias às unidades prisionais do Brasil em 2011, como no caso da Unidade de Internação Socioeducativa, no Espírito Santo. Segundo o secretário de Estado de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, o sistema prisional deve ser dissociado do socioeducativo, uma vez que o tratamento de jovens em conflito com a lei é diferente do aplicado ao adulto.

Your browser does not support the audio element. Estado deverá dar respostas sobre superlotação no sistema socioeducativo

A cobrança do organismo foi feita após uma análise sobre a quantidade de registros de violações de direitos e pede ao Estado brasileiro explicações e soluções para a violência e a superpopulação carcerária no Complexo Penitenciário de Curado, em Pernambuco; no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão; no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro; e na Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS), no Espírito Santo. Esses quatro casos estão em discussão na Corte.

O secretário avaliou que a resolução dos problemas de superlotação nas unidades socioeducativas é mais complexa do que ampliar o número de vagas, por isso o estado tem investido em programas que garantam aos jovens se manterem fora do mundo do crime.

“Nunca houve aqui no Estado visita da corte interamericana da OEA. O que o Estado brasileiro pede agora é que essa vistoria seja feita. Tínhamos uma situação inicial e agora temos uma situação atual. Neste período houve uma melhora qualitativa muito grande. Nós temos resultados com mudanças importantes neste âmbito e isso precisa ser atestado em loco”.

Medidas concretas