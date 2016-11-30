Estado deseja eliminar 'corredores cheios' por meio do novo São Lucas

O pronto-socorro do Hospital São Lucas, no Forte São João, Vitória, será reaberto nesta quinta-feira (1º) após seis anos de funcionamento em anexo ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira. O Novo São Lucas, como agora é chamado, volta a oferecer atendimento de urgência e emergência com a promessa de desafogar a demanda dos hospitais públicos da região. Com a mudança, o pronto-socorro do São Lucas que funciona no HPM fechou e vai funcionar como retaguarda.

O Novo São Lucas tem 210 vagas, sendo 35 leitos de pronto-socorro, 40 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), 14 de semi-intensivos e 121 leitos clínicos. O hospital não está totalmente concluído. A previsão é que as obras fiquem prontas em 2018, quando a unidade vai ofertar mais 59 leitos, além de um heliponto.

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De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, o pronto-socorro do Novo São Lucas deve atender cerca de 4,7 mil pacientes por mês. A expectativa, é que cenas de pacientes em corredores aguardando leitos de internação não se repitam no novo hospital.

“A infraestrutura que está sendo disponibilizada aqui vai propiciar uma melhora muito grande no atendimento à população que demandar serviço de urgência e emergência na Grande Vitória”, disse.

O hospital será administrado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social. Somente para o pronto-socorro, 244 profissionais foram contratados, entre eles, cirurgiões, cardiologistas, infectologistas, ortopedistas e fisioterapeutas. Os profissionais que atuam no antigo São Lucas, de acordo com Oliveira, serão transferidos para outras unidades de saúde.

“Nós vamos realocar os profissionais para hospitais da rede. Alguns vão continuar lá porque aquela unidade não pode fechar imediatamente. Lá ainda tem cerca de 100 pessoas que precisam de tratamento e serão tratadas. Depois que elas forem tratadas, os profissionais serão realocados dentro da própria rede”, afirmou.