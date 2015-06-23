Estado cria força-tarefa para combater roubos a cargas no Espírito Santo

Dezessete caminhoneiros tiveram as cargas roubadas em rodovias do Espírito Santo neste ano, até esta terça-feira (23), segundo dados da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar. Para tentar reduzir os roubos, o Estado montou um grupo de trabalho que começou as atividades nesta terça. Vão participar da força-tarefa, além da PM, as polícias Civil e Rodoviária Federal, a Secretaria de Segurança Pública e as entidades que representam os transportadores de carga.De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, o trabalho será integrado e de prevenção. “Muito embora nossos registros de roubos e furtos de carga sejam bem menores que os dos outros estados do Sudeste, a nossa proposta é agir em conjunto para prevenir. Queremos antecipar as nossas ações para que os roubos de carga não aconteçam aqui no Estado”, disse.

Your browser does not support the audio element. Estado cria força-tarefa para combater roubos a cargas no ES

Maioria dos casos é à luz do dia

Dos 17 registros feitos neste ano no Estado, 11 foram de cargas de cigarro. Dentre as ocorrências, 75% dos casos são no período da manhã. Segundo informações da polícia, não existe uma quadrilha organizada atuando neste tipo de crime nas rodovias capixabas. As ações costumam acontecer de maneira isolada e também nos perímetros urbanos das rodovias.

Quem vai coordenar o grupo de trabalho será o subsecretário de Inteligência, José Monteiro. Os trabalhos do grupo vão detectar os locais de maior demanda e que podem receber maior atenção das forças policiais. Durante esta terça, o grupo já iniciou os trabalhos com palestras na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado (Transcares).

O presidente do sindicato, Liemar Pretti, afirma que as transportadoras têm passado problemas com o roubo de cargas, além da crise econômica que deixa mais de mil carretas paradas no Estado.

Estado é polo de distribuição de remédios

O assessor de segurança da Associação Nacional de Transporte de Cargas, Coronel Paulo Roberto de Souza, apresentou para os policiais e transportadores medidas que podem inibir os roubos e as cargas mais visadas. “As cargas que dão mais retorno são eletrônicos e medicamentos. O Espírito Santo está se tornando um polo de distribuição de medicamentos e é preciso ficar atento”, disse à Rádio CBN Vitória.