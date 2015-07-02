Estado consegue dinheiro do BNDES e retoma obras da Leste-Oeste em agosto

As obras do Corredor Leste-Oeste que estavam paradas desde outubro do ano passado por falta de recursos serão retomadas no próximo mês. A Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop) anunciou que obteve a liberação de R$ 124,5 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para concluir as obras.O Corredor Leste-Oeste vai criar uma nova ligação entre a BR-262, em Cariacica, e a Rodovia Darly Santos, Vila Velha. Segundo o secretário Estadual de Transportes, Paulo Ruy Carnelli, as obras serão concluídas em janeiro de 2017, com quase 10 anos de atraso.

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“Os contratos já existem e não será preciso fazer novas licitações, além disso, as desapropriações já foram feitas. Acreditamos que 18 meses é o tempo suficiente, sendo que uma parte desse prazo é porque em alguns trechos o solo é mole e os aterros depois que são feitos precisam ficar algum tempo para ter o adensamento correto”, explicou à Rádio CBN Vitória.

A retomada dos trabalhos vai possibilitar a conclusão da terceira etapa das obras, que inclui pavimentação do trecho de 2 quilômetros entre os bairros Rio Marinho, em Vila Velha, e Campo Belo, em Cariacica; construção do viaduto de acesso ao bairro Santa Catarina; ponte sobre o Rio Marinho, com extensão de 132 metros; canalização do rio Marinho; transposição de uma adutora da Cesan em Cariacica e a conclusão do trecho do Corredor Sudeste com implantação de ciclovia e canalização do Córrego Maria Preta.

Porto de Capuaba

O secretário destaca que o Corredor Leste-Oeste será uma importante via de acesso ao Porto de Capuaba, além de desafogar o trânsito na região de Jardim América e São Torquato. “Além de melhorar a mobilidade, pois tiramos o trânsito dessa região, teremos uma fronteira de desenvolvimento. São terrenos ao longo desse novo sistema viário com possibilidade de um novo crescimento residencial e comercial”, avaliou o secretário.