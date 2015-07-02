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RETOMADA

Estado consegue dinheiro do BNDES e retoma obras da Leste-Oeste em agosto

Obras do corredor viário, que liga Cariacica a Vila Velha, são retomadas após 10 meses de paralisação. Trabalho será concluído em janeiro de 2017, com quase 10 anos de atraso

Publicado em 01 de Julho de 2015 às 22:17

Publicado em 

01 jul 2015 às 22:17
As obras do Corredor Leste-Oeste que estavam paradas desde outubro do ano passado por falta de recursos serão retomadas no próximo mês. A Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop) anunciou que obteve a liberação de R$ 124,5 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para concluir as obras.O Corredor Leste-Oeste vai criar uma nova ligação entre a BR-262, em Cariacica, e a Rodovia Darly Santos, Vila Velha. Segundo o secretário Estadual de Transportes, Paulo Ruy Carnelli, as obras serão concluídas em janeiro de 2017, com quase 10 anos de atraso.
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“Os contratos já existem e não será preciso fazer novas licitações, além disso, as desapropriações já foram feitas. Acreditamos que 18 meses é o tempo suficiente, sendo que uma parte desse prazo é porque em alguns trechos o solo é mole e os aterros depois que são feitos precisam ficar algum tempo para ter o adensamento correto”, explicou à Rádio CBN Vitória.
A retomada dos trabalhos vai possibilitar a conclusão da terceira etapa das obras, que inclui pavimentação do trecho de 2 quilômetros entre os bairros Rio Marinho, em Vila Velha, e Campo Belo, em Cariacica; construção do viaduto de acesso ao bairro Santa Catarina; ponte sobre o Rio Marinho, com extensão de 132 metros; canalização do rio Marinho; transposição de uma adutora da Cesan em Cariacica e a conclusão do trecho do Corredor Sudeste com implantação de ciclovia e canalização do Córrego Maria Preta.
Porto de Capuaba
O secretário destaca que o Corredor Leste-Oeste será uma importante via de acesso ao Porto de Capuaba, além de desafogar o trânsito na região de Jardim América e São Torquato. “Além de melhorar a mobilidade, pois tiramos o trânsito dessa região, teremos uma fronteira de desenvolvimento. São terrenos ao longo desse novo sistema viário com possibilidade de um novo crescimento residencial e comercial”, avaliou o secretário.
As obras do Corredor Leste-Oeste tiveram início em 2007. O investimento total é de R$ 194,4 milhões. Até o momento cerca de R$ 85 milhões foram gastos nos trechos já concluídos.

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