Estado classifica como 'vexame' os casos de invasões em delegacias no Espírito Santo

Após mais um arrombamento em uma unidade policial do Estado, registrado na madrugada desta terça-feira (9), na Delegacia de Atendimento à Mulher, em Vitória, o secretário de Segurança Pública, André Garcia, classificou como um “vexame” a situação por qual tem passado as forças de segurança do Espírito Santo. Ele também instituiu uma força-tarefa para investigar a participação de policiais que possam estar facilitando estes crimes. A invasão desta terça foi a sexta em apenas onze dias, sendo a segunda na mesma unidade.“É um cenário inédito e inaceitável. É um vexame o que a gente tem passado, para ser bem sincero sobre o que tem acontecido nessa sequência infeliz de subtração de armas. Não tem outra palavra para classificar uma situação como essa. Já estamos investigando o que pode ter ocorrido. Queremos saber se há algo articulado, se existiu sabotagem contra a Polícia Civil”, disse Garcia.

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A alta cúpula da Segurança Pública do Estado investiga se houve facilitação nos arrombamentos. Na última segunda-feira (8), a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) foi invadida e teve três armas furtadas. Segundo a chefe da Polícia Civil, delegada Gracimere Gaviorno, este crime foi cometido por quem possui informações do funcionamento da unidade.

“Dentro da DPCA havia armamento apreendido. A unidade recebeu ordem para enviar essas armas para outras unidades, onde estamos armazenando para evitar os roubos. Mas essas armas ficaram na delegacia, vamos apurar os motivos. A pessoa que entrou sabia que as armas estavam lá e conhecia o sistema de segurança, porque foram muito específicos desligando e cortando os fios de alarme, muito provavelmente com informação privilegiada”, contou.

'Bandido policial'

O secretário André Garcia disse que caso seja constatado o envolvimento de policiais nos crimes, haverá punição. “Nós vamos identificar esses indivíduos. Se forem policiais, serão responsabilizados, as armas serão recuperadas e eles serão presos. Quem está achando que vai fazer isso impunemente, seja bandido comum, ou o bandido pior, que é o bandido policial, vai ser responsabilizado e vai receber com força a nossa reação”, afirmou.

Ao todo, cinco delegacias e um batalhão da Polícia Militar foram invadidos nos últimos onze dias. O número total de armas roubadas ainda é apurado. Na invasão desta terça, na Deam, duas televisões e um colete à prova de balas foram levados, já que não havia armas no local. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol), Jorge Emílio Leal, os criminosos chegaram até mesmo a comer um bolo deixado por policiais na geladeira da delegacia.

Sindicato rechaça suspeita contra policiais

Ele rechaçou a suspeita de que policiais civis estejam facilitando as ações e criticou a segurança no Estado. “Aproveitam que não tem ninguém nas delegacias à noite e nos finais de semana. Os criminosos sabendo disso estão invadindo atrás de arma e objetos de valor, já está virando chacota. O que acontece é um problema estrutural na polícia e falta de segurança nas unidades”, rebateu.