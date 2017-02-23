O Governo do Estado está buscando meios alternativos como endereço dos locais de trabalho e casas de parentes para conseguir localizar as mulheres de Policiais Militares que estão sendo processadas por obstruírem as portas dos batalhões e quarteis do Espírito Santo.

A ação civil pública foi ajuizada pela Procuradoria Geral do Estado no dia 13 de fevereiro na 3ª Vara da Fazenda Pública, em Vitória, em face de 10 mulheres que estavam ocupando a entrada de diversas unidades da PM.

Your browser does not support the audio element. Estado busca endereços do trabalho e de parentes de mulheres de PMs que estão sendo processadas

No dia 14 de fevereiro foi concedida uma decisão liminar pela Justiça determinando que as manifestantes identificadas deixassem os batalhões, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

No entanto, somente duas requeridas foram citadas, ou seja receberam oficial de justiça e tomaram conhecimento da ação, e intimadas acerca da decisão liminar.

Segundo o advogado criminalista, Raoni Gomes, as que ainda não foram citadas não podem responder por descumprimento de decisão judicial. “A partir do momento que as outras forem encontradas e citadas também passarão a responder. No entanto, a multa só será aplicada a partir do momento do descumprimento da decisão do magistrado. Sendo assim, as mulheres que não foram citadas e permanecem a frente dos batalhões não são obrigadas a pagar essa multa, por enquanto”, explica.

Cumprimento

Carmen Pesse da Silva e Rosiane Santa Ana Ferreira, são as únicas citadas até esta quinta-feira (23), conforme andamento do processo disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), sendo que a última, já informou à Justiça ter deixado a porta do quartel da Policia Militar e afirmou que não retornará ao local, dando fiel cumprimento à ordem judicial.