Secretário Eugênio Ricas anunciou multa milionária para multinacional Crédito: Reprodução TV Gazeta

O Espírito Santo aplicou multa de R$ 1,5 milhão contra uma empresa multinacional que forneceu um aparelho médico para o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória. A Philips, que também produz equipamentos médicos, se recusou em fornecer um manual de manutenção do equipamento, alegando a possibilidade de quebra de sigilo em tecnologia. Essa punição soma o valor mais elevado em uma multa, em todo o país, com base na Lei Anticorrupção, no âmbito da prestação de serviço público, de acordo com o secretário de Estado de Controle e Transparência (Secont), Eugênio Ricas.

O secretário explica que a disponibilização do manual para manutenção do aparelho, um equipamento de raio-x era prevista em contrato. “Ela (a empresa) alegava um direito de propriedade intelectual. Mas sem esse manual seria impossível contratar uma empresa para fazer a manutenção. A empresa obrigava uma reserva de mercado, obrigando o Estado a contratar diretamente, sem licitação, o que é proibido por lei. A partir daí tomamos as providências, instaurando este processo”, disse.

Your browser does not support the audio element. Estado aplica multa milionária com base na Lei Anticorrupção

Para o Estado, o entendimento foi de que a empresa estava barrando outros processos de licitação, visto que somente uma companhia ligada à multinacional poderia fazer o serviço. Eugênio Ricas informou que a maior multa aplicada pelo governo federal, com base na legislação, é de R$ 902 mil.

Em 11 processos com base na lei no Espírito Santo que geraram multas a 13 empresas, o valor mais elevado havia sido de cerca de R$ 740 mil, contra uma companhia de videomonitoramento que prestava serviços ao Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases). A Lei Anticorrupção está em vigor desde 2013.

A Secont-ES publica a decisão da multa milionária no Diário Oficial do Estado (Dio-ES) desta sexta-feira (2). A punição ainda cabe recurso por parte da empresa tanto na comissão, que analisa administrativamente o caso na secretaria, quanto na Justiça comum – neste caso, com abertura de um novo processo.