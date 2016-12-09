Estado anuncia quatro novas unidades do Escola Viva

A Secretaria Estadual de Educação (Sedu) anunciou a implantação de mais quatro unidades da Escola Viva. No total, serão disponibilizadas 2.130 vagas em tempo integral nas cidades de Afonso Cláudio, Cariacica, Colatina e Vila Velha. Somadas as Escolas Vivas existentes e as que já foram anunciadas pela Sedu, o Estado passará a contar, em 2017, com 17 unidades do programa educacional.

A escola Presidente Castelo Branco, no bairro Porto Canoa, será a primeira de Cariacica, que era o único município da Grande Vitória ainda sem uma Escola Viva. O colégio atenderá apenas estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. No local, serão disponibilizadas 490 vagas para os alunos.

As escolas Professora Maura Abaurre, em Vila Velha, com 480 vagas, a Afonso Cláudio, no município de Afonso Cláudio, com 640 vagas, e Conde de Linhares, em Colatina, com 520 vagas, serão direcionadas apenas a estudantes do Ensino Médio.

Segundo o secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, a meta é inaugurar, pelo menos, 30 Escolas Vivas até o fim de 2018, quando se encerra a gestão do governador Paulo Hartung.

“Nós temos uma meta de chegar a 2018 com 30. Então, como teremos 17 no ano que vem, nós devemos colocar, em 2018, outras 13 ou até mais. Se houver a possibilidade de ter um número maior de escolas, nós vamos fazê-lo”, afirmou.

De acordo com o secretário, os professores que irão trabalhar nas unidades anunciadas nesta sexta-feira serão selecionados dentro do quadro de profissionais efetivos da rede estadual de ensino. Caso as vagas de docentes não sejam totalmente preenchidas, o Estado irá buscar professores temporários.

Matrículas e rematrículas

A Sedu segue, até o dia 16 de dezembro, com o período de rematrícula e de transferência interna para quem já estuda nas escolas estaduais. Até agora, o Estado já recebeu mais de 50 mil solicitações desse tipo.