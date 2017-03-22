Estado anuncia Plano de Recursos Hídricos

O Plano Estadual de Recursos Hídricos e a nova fase do programa Reflorestar foram anunciados na tarde desta quarta-feira (22), no Palácio Anchieta. As iniciativas fizeram parte de uma série de ações divulgadas pelo governo do Estado para garantir a segurança hídrica do Espírito Santo.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos tem entre seus objetivos a realização de diagnóstico da situação desses recursos no Estado; a elaboração de cenários futuros e de programas e projetos a serem desenvolvidos, com definição de metas; a construção de um Plano de Comunicação e Mobilização Social e de critérios e indicadores de monitoramento das ações. A expectativa é que o documento completo seja entregue à sociedade capixaba em junho de 2018.

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O presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Paulo Paim, ressaltou a importância da preservação desse recurso e convidou a população capixaba a participar da construção do plano. “A água, além de ser um elemento natural, é a nossa infraestrutura mais básica. Nós não podemos, simplesmente, transformar o plano num livro, num documento tecnicamente bem feito. Nós precisamos discutir muito, teremos quinze meses para isso”, disse.

Reflorestar

Além do Plano Estadual de Recursos Hídricos, também foram anunciadas as ações da nova etapa do programa Reflorestar. A expectativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente é beneficiar até 2 mil produtores rurais até o fim de 2018.

O secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, comentou quais são as metas do Estado em relação às áreas que serão recuperadas. “Nós estamos trabalhando para chegarmos a 80 mil hectares de recuperação de Mata Atlântica!”, frisou.