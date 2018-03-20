Estado anuncia investimento de R$ 230 milhões no Ocupação Social

Coletiva de apresentação dos números do programa Ocupação Social Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

O número de homicídios de jovens, com idade entre 15 e 24 anos, caiu 8%, entre 2016 e 2017, nos bairros que são atendidos pelo projeto Ocupação Social, do governo do Estado. Os números foram divulgados ontem, em coletiva no Palácio Anchieta. Também foi anunciado um aporte de US$ 70 milhões (R$ 230 milhões) no programa nos próximos anos.

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A quantidade de assassinatos nessa faixa etária passou de 88 para 81, de um ano para o outro, nos 25 bairros que são atendidos desde o início do Ocupação Social, em 2015. Entre 2014, quando foram registrados 140 assassinatos, e o ano passado, a queda foi de 42%.

O Ocupação Social tem por objetivo levar cursos de capacitação, além de atividades culturais e esportivas, às regiões mais violentas do Estado. Na avaliação do secretário de Direitos Humanos, Julio Pompeu, a redução foi maior no primeiro ano do projeto por causa do impacto do início do Ocupação Social.

"Ao mesmo tempo em que definimos os territórios do Ocupação Social, essa definição de território valeu tanto para as ações de prevenção quanto para as ações de enfrentamento. Foi um momento em que colocamos muita gente nos bairros, muitos agentes do programa nos bairros, que eram jovens da próxima comunidade recrutados para conversar com os outros jovens", explicou.

Os próximos cinco anos do projeto vão contar com um investimento de US$ 70 milhões (equivalente a mais de R$ 230 milhões), valor de um convênio firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Parte do dinheiro será usado para a implantação de centros de cidadania, que vão concentrar atividades do projeto.

Aula do curso de empreendedorismo oferecido pelo Ocupação Social Crédito: Divulgação/SEDH

"A ideia é que possamos ter pelo menos um deles em funcionamento ainda este ano. Vão ter equipes contratadas para trabalhar nesse centro, no atendimento à juventude, orientação dos jovens e no desenvolvimento de ações do programa, como aulas de empreendedorismo, ações de cultura e de esporte", destacou Pompeu.

André Garcia, secretário de Segurança, destacou que o projeto social foi importante para reduzir a criminalidade. "Para que o impacto nas ações policiais não fique apenas a curto prazo. Que se sustente ao longo dos anos, permitindo por exemplo que quando a gente prenda um indivíduo que seja uma liderança criminosa, que essa liderança não seja substituída por jovens. Oferecer oportunidades para jovens é isso: não permitir que eles façam a escolha pelo caminho errado", afirmou o secretário.

O Espírito Santo apresentou, segundo ele, a maior redução dos últimos 18 anos na taxa de homicídios no primeiro bimestre de 2018: -34%.

SAIBA MAIS DO OCUPAÇÃO SOCIAL

Número de homicídios de jovens:

2014: 140

2015: 88

2016: 88

2017: 81

Bairros atendidos

Grande Vitória:

Serra: Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Jardim Carapina, Novo Horizonte, Planalto Serrano, Bairro das Laranjeiras e Central Carapina

Vila Velha: Barramares, Ulisses Guimarães, Boa Vista, São Torquato e Santa Rita

Cariacica: Nova Rosa da Penha, Nova Esperança, Flexal II e Castelo Branco.

Vitória: Nova Palestina e Bairro da Penha

Interior:

Cachoeiro de Itapemirim: bairro Zumbi

Colatina: Bela Vista e Ayrton Senna

São Mateus: Vila Nova e Bom Sucesso

Linhares: Aviso, Interlagos