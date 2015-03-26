As obras no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória, onde a Seleção Olímpica de Futebol vai enfrentar o Paraguai, nesta sexta-feira (27), não estão concluídas. O governo do Espírito Santo ainda não tem uma data de quando isso vai ocorrer. Em abril, se encerra o contrato com o consórcio que está executando as obras e ele não será renovado. O estádio foi o primeiro palco da turnê do astro Paul McCartney no Brasil, no final do ano passado, e foi projetado para pouco mais 22 mil torcedores.Apesar do estádio estar inacabado, o Estado garante que não vai haver problemas para receber os 16 mil torcedores esperados para o amistoso entre brasileiros e paraguaios. Uma nova licitação será feita para concluir os serviços executados, mas segundo o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) não há um prazo para isso. A diretora de edificações do Iopes, Lúcia Vilarinho, afirma que o contrato com o consórcio foi encerrado, pois o foram identificados problemas jurídicos nele.

Your browser does not support the audio element. Estádio de partida entre Brasil e Paraguai ainda não foi concluído

“Já foi realizado 110% de aditivo, o que extrapolou os limites legais. Então nós vamos encerrar esse contrato nos próximos meses e vamos trabalhar em uma nova licitação com os itens que ficaram pendentes”, disse à Rádio CBN Vitória.

Esse aditivo é da ordem de R$ 79 milhões, quase o mesmo valor da previsão inicial de gastos da obra, que foi de R$ 86 milhões. Hoje, os gastos já são de cerca de R$ 190 milhões. E segundo Vilarinho, será necessário pelo menos mais R$ 50 milhões para concluir os serviços que não foram executados.

O Kleber Andrade foi inaugurado oficialmente no dia 27 de dezembro do ano passado. O que resta ficar pronto representaria 1% da obra, segundo o governo do Estado. Os principais itens que faltam são a pista de atletismo, o acabamento do edifício educacional e da concha acústica, elevadores e escadas rolantes, lanchonetes e o placar eletrônico.

Custo