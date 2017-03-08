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Estações de esgoto vão produzir energia no Espírito Santo

Inovação que surge de parceria entre Ufes e Cesan ainda está no início. Perspectiva é que a novidade comece ser implantada em pequenas cidades no ano que vem

Publicado em 08 de Março de 2017 às 20:57

Publicado em 

08 mar 2017 às 20:57
Uma parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) pode transformar a atual concepção de estações de tratamento de esgoto no Estado. A partir das inovações produzidas na universidade, as estações vão poder, inclusive, gerar energia. A perspectiva é que a novidade comece ser implantada em pequenas cidades em 2018.
Atualmente, o modelo desenvolvido na Ufes já é aplicado na estação de tratamento de esgoto de Araçás, em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo o professor Ricardo Franci, do Departamento de Engenharia Ambiental, os principais objetivos são gerar água de reuso, produzir energia e reciclar nutrientes.
Estações de esgoto vão produzir energia no Espírito Santo
O professor Ricardo Franci, um dos responsáveis pelo Grupo de Pesquisa Núcleo Água, que desenvolveu o trabalho aplicado nas estações de esgoto, as unidades de tratamento podem ser capazes de produzir energia suficiente para consumo interno e para disponibilizar na rede elétrica comum.
“O foco desse projeto, hoje, é esse: transformar as estações de tratamento de esgoto no Brasil e em países de clima tropical ou temperado em unidades que possam, em vez de consumir, produzir energia elétrica tanto para a própria planta como para a área urbana como um todo”, explicou.
Entre os benefícios do projeto desenvolvido pelos pesquisadores da Ufes, estão a produção de energia a partir do biogás, a utilização de água de reuso em ambiente doméstico ou industrial e o aplicação do resíduo resultante do tratamento, que é rico em nutrientes, na agricultura.
Segundo o professor Ricardo Fanci, a intenção é começar a aplicar o modelo a partir de abril do ano que vem em pequenas cidades do Estado. O docente explica que a perspectiva é reduzir custos do tratamento de esgoto.

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