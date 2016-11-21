A Câmara de Vereadores de Guarapari apura possíveis irregularidades no sistema de estacionamento rotativo da cidade. Uma comissão de investigação foi instalada na Casa para averiguar denúncias de problemas relacionados à licitação do serviço, à falta de repasses do dinheiro arrecado com o rotativo para a prefeitura e aos pagamentos dos empregados da empresa que opera o sistema.
De acordo com o presidente da Câmara de Guarapari, o vereador José Wanderley Astori, a comissão que investiga o caso está analisando a documentação do contrato de prestação do serviço de estacionamento rotativo. Além disso, os vereadores estão ouvindo pessoas relacionadas à empresa, como explica José Wanderley Astori.
Estacionamento rotativo é alvo de investigação em Guarapari
Segundo o presidente da Câmara, o trabalho de investigação deve terminar em cerca de 30 dias. Depois disso, o legislativo municipal vai avaliar o que será feito a partir do parecer dado pela comissão. “Nós vamos colocar em votação no plenário. Se o parecer for aprovado, nós vamos encaminhar aos Ministérios Públicos Estadual e Federal e ao Tribunal de Contas”, afirmou.
O outro lado
Por meio de nota, a prefeitura de Guarapari informou que o município vai avaliar qualquer situação que for reportada e já está adotando todos os atos executórios para garantir não só o repasse dos 34% estabelecidos no contrato, mas, também, o valor relativo ao Imposto Sobre Serviço (ISS). A procuradoria do município entrou com ação de execução fiscal contra a empresa.
A VGN, empresa contratada para operar o sistema de estacionamento rotativo, alegou, por meio de nota, que não possui conhecimento de quaisquer "indícios" de crimes de responsabilidade praticados. O comunicado segue dizendo que a VGN apenas possui conhecimento de que a Câmara Municipal instaurou uma CPI para investigar o contrato, entretanto sem qualquer materialização de fatos. Em relação ao recolhimento da outorga, a empresa disse que vai regularizar o débito com o município nos próximos dias.