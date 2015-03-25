Estacionamento rotativo arrecada R$ 135 mil em Vitória

Rádio CBN Vitória (93,5FM | 1.250 AM)

De novembro de 2014, quando foi implementado, até fevereiro deste ano o sistema de parquímetro arrecadou cerca de R$ 135.004,27 em Vitória. Atualmente, a Capital possui 2.320 vagas de estacionamento rotativo nas ruas do Centro, Praia do Canto e de Santa Lúcia. O dinheiro repassado à prefeitura deve ser utilizado para promover melhorias nos bairros onde serviço foi implementado.As cifras arrecadadas podem ser ainda maiores, segundo a subsecretária municipal de Trânsito, Julia Shuwartz, já que há vagas ainda sendo implementadas. "Esse valor ainda não é o total arrecadado pelo parquímetro na fase 1. Ainda temos vagas sendo implementadas. Por isso, o valor ainda está abaixo do que foi estimado pela Prefeitura de Vitória. Mas, fazendo um parâmetro, uma média do número de vagas para a arrecadação, esse valor é próximo do esperado", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Centro em implementaçãoEntre as vias que possuem o sistema e são mais movimentadas, encontram-se a Aleixo Neto, Chapot Presvot, Fortunato Ramos e Joaquim Lyrio, na Praia do Canto, e as ruas do Rosário e Graciano Neves, no Centro. O tempo médio de permanência dos carros nas vagas tem sido de uma hora, segundo a prefeitura.Outros pontos, como a Rua General Ozório, no Centro, ainda está em processo de implementação do parquímetro. Por isso, a população pode estranhar em ver as máquinas de retirada de ticket trancadas, segundo Julia. "Ainda no Centro a gente não implantou o rotativo em sua totalidade. As ruas no Centro em que o parquímetro encontra-se fechado ainda não entraram na operação. A empresa está finalizando as vias, instalando o parquímetro e quando estiver ok eles serão abertos para operação", esclareceu.