Estacionamento rotativo arrecada R$ 135 mil em Vitória

FIORELLA GOMES | [email protected]
Rádio CBN Vitória (93,5FM | 1.250 AM)
De novembro de 2014, quando foi implementado, até fevereiro deste ano o sistema de parquímetro arrecadou cerca de R$ 135.004,27 em Vitória. Atualmente, a Capital possui 2.320 vagas de estacionamento rotativo nas ruas do Centro, Praia do Canto e de Santa Lúcia. O dinheiro repassado à prefeitura deve ser utilizado para promover melhorias nos bairros onde serviço foi implementado.As cifras arrecadadas podem ser ainda maiores, segundo a subsecretária municipal de Trânsito, Julia Shuwartz, já que há vagas ainda sendo implementadas. "Esse valor ainda não é o total arrecadado pelo parquímetro na fase 1. Ainda temos vagas sendo implementadas. Por isso, o valor ainda está abaixo do que foi estimado pela Prefeitura de Vitória. Mas, fazendo um parâmetro, uma média do número de vagas para a arrecadação, esse valor é próximo do esperado", afirmou à Rádio CBN Vitória.
Centro em implementaçãoEntre as vias que possuem o sistema e são mais movimentadas, encontram-se a Aleixo Neto, Chapot Presvot, Fortunato Ramos e Joaquim Lyrio, na Praia do Canto, e as ruas do Rosário e Graciano Neves, no Centro. O tempo médio de permanência dos carros nas vagas tem sido de uma hora, segundo a prefeitura.Outros pontos, como a Rua General Ozório, no Centro, ainda está em processo de implementação do parquímetro. Por isso, a população pode estranhar em ver as máquinas de retirada de ticket trancadas, segundo Julia. "Ainda no Centro a gente não implantou o rotativo em sua totalidade. As ruas no Centro em que o parquímetro encontra-se fechado ainda não entraram na operação. A empresa está finalizando as vias, instalando o parquímetro e quando estiver ok eles serão abertos para operação", esclareceu.
RepasseO valor arrecadado pelo parquímetro e repassado à administração pública será revertido em melhorias na mobilidade urbana, dando preferência para as regiões onde estão instalados os parquímetros. "Esse valor fica em uma conta separada e só poderá ser usado para melhorias no trânsito, como construção de ciclofaixas, ciclovias, melhorias nas calçadas e educação para o trânsito", explicou a subsecretária de Trânsito.A partir do segundo semestre desse ano, o sistema do parquímetro deve ser ampliado para outros pontos da Capital. A secretaria municipal de Trânsito já recebeu pedidos de moradores e lojistas para que o sistema seja implementado em locais como a Vila Rubim, o Parque Moscoso, Cidade Alta, Bento Ferreira e Enseada do Suá - na região do Tribunal de Justiça. Um estudo de campo está sendo realizado pela Prefeitura de Vitória para analisar quais ruas precisam receber o serviço de estacionamento rotativo. Nesta segunda fase serão implementadas 1.000 novas vagas.