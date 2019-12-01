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Estacionamento na Leitão da Silva será liberado nos finais de semana

Também será permitido parar os carros ao longo da avenida nos feriados, mas durante a semana continuará a ser infração

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 10:52

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 dez 2019 às 10:52
O estacionamento na Avenida Leitão da Silva será liberado nos finais de semana e nos feriados a partir do próximo dia 7 de dezembro. Mas, durante a semana, parar indevidamente o carro na pista será motivo de autuação por parte da Guarda Municipal de Trânsito.
Estacionar em local proibido é um hábito que tornou-se mais frequente durante o período de obras na avenida, que foi inaugurada neste domingo (01), após quase seis anos de obras. 
Em nota, a prefeitura de Vitória informou que nos pontos da avenida Leitão da Silva em que as placas de sinalização vertical já estiverem instaladas corretamente, a Guarda Municipal poderá autuar motoristas que estiverem em desacordo com a legislação.
A administração municipal também observa que, caso alguém presencie irregularidades na região, é possível fazer denúncia por meio do número 190. Mas destaca que, "a partir do dia 7 de dezembro, aos sábados, domingos e feriados, o estacionamento na avenida Leitão da Silva será permitido."
Estacionamento na Leitão da Silva será liberado nos finais de semana

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