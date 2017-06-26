A capacidade da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Carapina, na Serra, vai ser ampliada, saltando de 1,8 mil para 2,4 mil litros por segundo. O anúncio foi feito em cerimônia na manhã desta segunda-feira (26), no Palácio Anchieta, com a presença do governador Paulo Hartung (PMDB), de deputados e prefeitos da Grande Vitória.

Somado ao sistema Reis Magos, que já está em fase de conclusão e vai acrescentar uma produção inicial de 500 litros de água por segundo, serão mais 1,1 mil litros de água por segundo para a parte norte da região. A ampliação da Estação reforça, segundo a Cesan, o sistema de abastecimento Santa Maria, beneficiando diretamente a Serra, a parte continental de Vitória, e Praia Grande, em Fundão, o que representa em torno de 34% da população região metropolitana.

Your browser does not support the audio element. Estação de tratamento na Grande Vitória vai ter capacidade ampliada - 2.22s - 26-06-17

O valor desta primeira etapa é de R$ 81 milhões e o prazo de execução é de 30 meses. Segundo o presidente da Cesan, Pablo Andreão, o investimento vai preparar a região metropolitana para os próximos 30 anos, ajudando a evitar problemas com o abastecimento.

"A gente fazendo analogia, estamos falando por 'duas Cachoeiro de Itapemirim', ' duas Colatinas'. Com essa quantidade nova que estamos injetando no sistema, estamos preparando a região metropolitana para os próximos 30 anos", comentou.

A primeira etapa vai gerar 100 empregos diretos e vai trazer maior segurança no abastecimento com a implantação de floculadores e decantadores, que colaboram para evitar desestabilização do sistema e a suspensão do abastecimento.

O Estado enfrenta desde 2015 uma forte crise hídrica. Andreão diz que não pode descartar um novo racionamento para este ano, mas que as condições hídricas estão melhorando.

"Eu diria que nenhuma possibilidade é descartada. Mas até fazer chover a gente está fazendo. Estamos anunciando investimentos e está chovendo muito, graças a Deus. A condição hoje é muito melhor tanto para o Rio Santa Maria como para o Rio Jucu. A situação de Santa Maria está totalmente administrada com a entrada do sistema Reis Magos. A situação de Jucu ainda demanda investimentos e o investimento que estamos prevendo fazer é a barragem de Jucu", disse.