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Meio Ambiente

Espuma branca no Rio Jucu assusta moradores de Vila Velha

Segundo ambientalista, espuma não representa riscos à saúde. Prefeitura informou que uma equipe da subsecretaria de Meio Ambiente do município irá ao local, ainda na tarde desta sexta-feira

Publicado em 29 de Setembro de 2017 às 12:18

Publicado em 

29 set 2017 às 12:18
Na manhã desta sexta-feira (29), uma espuma branca no Rio Jucu chamou a atenção de quem passava pela região da estação de bombeamento de Guaranhuns, próximo à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. O funcionário público Ronaldo Duarte Barrozo, de 52 anos, diz que as bombas estavam abertas jogando um liquido que gerava uma espuma estranha. Ainda segundo o morador, a bomba teria sido fechada em pouco tempo, mas ele conseguiu registrar o que viu em fotos e vídeo (assista abaixo).
Espuma branca chama atenção de moradores de... por GazetaOnline
Segundo o ambientalista Eduardo Pignaton, esse é um procedimento normal da prefeitura. A estação de bombeamento foi instalada para evitar alagamentos em períodos de chuva, nos bairros do entorno. E como não tem chovido, a prefeitura precisar ligar as bombas periodicamente para manutenção. Pignaton também alerta que "o Rio Jucu está seco, próximo ao nível crítico" e isso aumenta a concentração de poluentes.
Como a estação recebe o esgoto in natura de cerca de 40 mil residências, a concentração de sabão, detergente, shampoo também é grande e "quando a água sai da bomba e bate nas pedras do lado de fora da estação, forma essa espuma", explica o ambientalista.
A prefeitura de Vila Velha informou que uma equipe da subsecretaria de Meio Ambiente do município irá ao local para averiguar o problema. A prefeitura também pede que a população denuncie qualquer situação irregular para a Ouvidoria, pelo número 162.

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