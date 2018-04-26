Esposa de servidor exonerado por "fake news" ganha cargo no governo

Nicole Boldrine Figueiredo será assessora especial nível IV da Secretaria de Direitos Humanos.Um posto equivalente ao que o marido dela, Evandro Figueiredo, tinha antes de ser exonerado da Secretaria de Esportes. Crédito: Reprodução

Pouco mais de um mês depois da exoneração de Evandro Figueiredo, servidor comissionado investigado pela Polícia Federal por divulgação de notícias falsas, o governo do Estado nomeou a esposa do próprio ex-servidor para um cargo na Secretaria de Estado de Direitos Humanos. A informação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (26).

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A partir de agora, Nicole Boldrine Figueiredo será assessora especial nível IV, um posto equivalente ao que o marido dela tinha antes de ser exonerado da Secretaria de Esportes (Sesport).

Até a nomeação para ocupar um novo posto na Secretaria de Direitos Humanos, Nicole Boldrine tinha vínculo de cargo comissionado no Procon estadual. Segundo informações do Portal da Transparência, a servidora tinha um salário bruto de R$ 2.595,92 no Procon, com a função de assessora especial nível II. Se começar a receber o mesmo que o marido recebia no posto de assessor especial nível quatro, o salário bruto de Nicole vai subir para R$ 5.769,13.

Essa não é a primeira vez que Nicole herda uma cargo público semelhante àquele que era ocupado pelo marido dela. Em 2016 ela assumiu o posto de Evandro como subcoordenadora parlamentar da deputada Janete de Sá (PMN). Naquela ocasião, Evandro foi exonerado porque iria concorrer ao cargo de vereador em Vitória.

No mês passado, Evandro foi exonerado do cargo na Sesport após ser apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis por divulgações notícias falsas com intuito de influenciar o voto do eleitor capixaba nas próximas eleições.

A reportagem tentou, mas não conseguiu falar com Nicole Boldrine, para que ela comentasse a nomeação publicada nesta quinta-feira.