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TURISMO

Esporte é aposta para atrair novos turistas no Espírito Santo

Avaliação é do Convention & Visitors Bureau

Publicado em 09 de Junho de 2015 às 15:40

Publicado em 

09 jun 2015 às 15:40
Conhecido pelo potencial para o turismo de negócios, o Espírito Santo aposta agora em uma nova área: o esporte. Com a boa performance na recepção de duas seleções internacionais, Austrália e Camarões, no ano passado, e o sucesso no amistoso entre Brasil e Paraguai no início deste ano, o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau tenta trazer novos eventos do tipo para o Estado.A entidade desenvolve um trabalho de divulgação dos destinos capixabas com potencial para explorar outras modalidades, que não apenas o futebol, segundo o diretor de Captação de Eventos do Convention, Paulo Renato Fonseca Júnior.
Esporte é aposta para atrair novos turistas no Espírito Santo
"Começamos um trabalho mais pesado nessa área de esporte. Vitória, Vila Velha, nossa orla e nossas montanhas têm um potencial muito grande que é pouco explorado nessa área de esporte. Mas estamos trabalhando para induzir os responsáveis e os destaques nessa área para atrair mais eventos nesse setor", revelou à Rádio CBN Vitória.
Pelo menos dez eventos de abrangência internacional já estão confirmados para este ano e devem movimentar mais de R$ 25 milhões. Este montante inclui os gastos dos turistas com com com transporte, hospedagem, viagem e lazer. Pelo menos 100 mil pessoas devem passar pelo Espírito Santo, sendo 15 mil turistas.
Turismo de negócios
Mas, boa parte desses eventos são congressos e feiras de negócios. Os dois segmentos respondem por 25,3% do volume de visitantes estrangeiros no país, segundo dados do Ministério do Turismo. No Estado a realidade não é diferente. O Convention & Visitor Bureau agora trabalha para montar uma agenda fixa de eventos esportivos, de negócios e de lazer, segundo Fonseca.
"É importante manter a programação do que já vem acontecendo e atrair novos eventos. São os eventos de calendários construídos pelo setor local e que passam a acontecer todo ano em um período fixo. Além da captação junto com personalidades de destaque da cidade, médicos, advogados, setores da economia com representatividade nacional e internacional para que junto com o Convention atraiam os eventos para acontecer aqui", disse.
Benefício
Os benefícios proporcionados pelo setor de eventos abrange toda a cadeia produtiva do Estado e gira a economia. Entre os maiores beneficiados estão os restaurantes e bares. Vindos de um período de crise, com queda de faturamento estimada em 30% e demissões, o setor deve lucrar e criar novos postos de emprego. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindibares), Rodrigo Vervloet, o movimento deve crescer cerca de 25%.
"O setor de alimentação é muito próximo do setor de eventos. Essa trazida de eventos para cá realmente aquece o setor e para nós é importantíssimo. A gente espera que realmente haja um aumento do faturamento e recupere o setor em meio a essa crise", contou.
A experiência com a pré Copa do Mundo e o show do ex-Beatle Paul McCartney foi positiva para o setor que ganhou um fôlego maior. Rodrigo Vervloet acredita que a gastronomia seja o maior atrativo para o turista. "A gastronomia capixaba é conhecido pela sua ampla variedade. É uma comida muito gostosa. Isso faz com que os turistas volte mais vezes para o Estado", disse.
Neste primeiro semestre, cinco grande eventos já passaram pelo Estado nas áreas de negócios, esporte, música e lazer. Somente em junho serão três: a 7ª Expovinhos, o 14º Congresso da Associação Internacional de Mercado Público Sem Fins Lucrativos, e o 1º Colóquio Internacional de Mobilidade Humana e Circularidade de Ideias. No segundo semestre, a 26ª Dez Milhas Garoto e o 6º Congresso internacional de Ciências do Esporte devem atrair ainda mais turistas.

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