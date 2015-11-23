Uma comitiva do Espírito Santo segue para Paris, na França, em dezembro para apresentar o Programa Reflorestar, do Governo do Estado, ao participantes do Confederação das Nações Unidades sobre a Mudança do Clima (COP21). A informação é do secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, que adiantou que a participação dos capixabas na conferência foi a convite.

"Ao mesmo tempo que ele tem a capilaridade de dinamizar a economia do agricultor, por meio do sistema agroflorestal, plantando árvores comungadas com outra culturas; e também fortalecer nossas bacias hidrográficas e os lençóis freáticos, a medida que a vegetação retêm água no solo, ele também contribui com a redução de emissão dos gases de efeito estufa que é o que vai ser discutido lá", disse à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo vai apresentar programa de reflorestamento em Paris

O principal objetivo do encontro é costurar um novo acordo entre os países para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, diminuindo o aquecimento global. A consequência dessas ações seria a meta de limitar o aumento da temperatura global em 2 graus Celsius até 2100.

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) também enviou um ofício ao Itamaraty, que também será apresentado no Cop21, segundo Marcos Guerra, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). "Há mais de dois anos estamos preparando o material para encaminhar a Cop", informou.