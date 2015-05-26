Espírito Santo triplica unidades de produção de orgânicos no Estado

A produção de orgânicos triplicou no Espírito Santo no último ano. Dados da Secretaria Estadual de Agricultura mostram que em 2013, o Estado possuía apenas 100 unidades produtoras, neste ano este número pulou para 300. Outras 400 unidades estão em processo de certificação. Esse aumento pode ser explicado pela demanda dos consumidores por alimentos mais saudáveis.Mesmo com valores mais elevados a procura por alimentos orgânicos tem sido grande na loja do comerciante Marcos Teixeira Gonçalves, principalmente entre as pessoas com idades entre 20 e 25 anos. "A procura tem aumentado em termos de novos clientes. Eles estão percebendo que o alimento orgânico traz benefícios para a saúde. O alimento orgânico tem mais sabor. Se você percebe isso, se provar uma fruta ou uma verdura. Ele também tem mais minerais. Muitos casais entre 20 e 25 anos, tem procurado mais por esses alimentos", afirmou à Rádio CBN Vitória.A bancária Flávia Dantas Simonassi, 41 anos, é uma dessas pessoas que trocou os alimentos produzidos com base em agrotóxicos pelos orgânicos com a ajuda de uma nutricionista e diz que sente os efeitos na saúde.

Your browser does not support the audio element. ES triplica unidades de produção de orgânicos no Estado

“Comecei a consumir para melhorar meu estilo de vida. Procurei uma nutricionista e ela me apresentou os benefícios desses alimentos. Traz uma melhora na minha digestão, na minha disposição, minha longevidade. Sinto uma melhora na pele, bem estar, melhorou o meu hipertiroidismo. Só tem agregado ao meu dia a dia”, disse.

Flávia afirma que o custo mais alto deste tipo de alimento compensa em relação à melhoria da qualidade de vida e da saúde. "Você pode gastar um pouco mais comprando inicialmente os alimentos, mas você tem um custo-benefício a longo prazo. Você não vai gastar dinheiro com remédios futuramento. Você evita doenças futuras", afirmou.

Preços

O comerciante Marcos Texeira frisa que, se o consumidor fizer uma pesquisa, consegue encontrar um preço mais em conta. "Eu acredito que se pesquisar, ou fazer uma comparação com alguns produtos, acha-se mais barato ou até igual. Os orgânicos são mais caros, como café e açúcar cristal. Mas os cereais, por exemplo, batem o preço ou é mais barato que no supermercado", diz.

Aureliano Nogueira, gerente de Agricultura Orgânica da Secretaria Estadual de Agricultura, explica que é a cadeia de distribuição dos produtos orgânicos que torna os preços mais salgados. "Na faixa de produção o preço não é elevado. A cadeia de distribuição é que encarece o produto. Ele não pode ser transportados de qualquer forma e o ponto de distribuição é específico, o que acarreta o preço elevado e a restrição do acesso do consumidor a esse produto", esclareceu.

Produção

A produção orgânica exige critérios rigorosos que podem demorar até quatro anos para serem alcançados e, então, certificado. A chamada transição agroecológica passa pela inserção de práticas sustentáveis com relação ao uso da biodiversidade, uso da água, uso do solo e deve observar e respeitar a cultura de cada região, como explica Aureliano.

"Há um plano de manejo: a matéria prima tem que ser conhecida, o histórico da área precisa ser conhecido, a vizinhança tem que estar com práticas sustentáveis. tem que inserir tudo que está previsto na lei nacional, não se usa matéria transgênica não pode usar molécula química. Todo material utilizado deve ser produzido no local", disse.