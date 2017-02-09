Espírito Santo terá mais de 3 mil militares nas ruas até o fim de semana, afirma General

O número de homens das Forças Armadas no Espírito Santo deve ultrapassar os três mil nos próximos dias, segundo o general de brigada Adilson Carlos Katibe, responsável pela operação no Estado. Para elevar o efetivo, que atualmente é de 1.740 homens, chegarão reforços de tropas oriundas de diversas partes do Brasil. O general explicou que as regiões que apresentam maior fluxo de pessoas, como terminais e áreas comerciais foram as primeiras a receberem os militares.

“Estamos colocando nosso efetivo nas áreas que são necessárias, nas principais vias. Estamos presente em mais 60 pontos importantes na Grande Vitória. Nosso patrulhamento motorizado está espalhado por toda região metropolitana e nosso efetivo de hoje é maior do que o de ontem (quarta) e o de amanhã será maior que o de hoje”, garantiu.

Your browser does not support the audio element. Es terá mais de 3 mil militares nas ruas até o fim de semana, afirma General

Tropas com experiências em operações situadas em ambientes de extrema violência estão atuando no Espírito Santo. Entre estes, há militares que já estiveram em ação no Haiti e nos Complexos do Alemão e da Maré, no Rio de Janeiro.

De acordo com o general mais de 100 viaturas das Forças Armadas e Força Nacional de Segurança, incluindo blindados, caminhões e jipes, ente outros veículos, estarão à disposição dos homens para garantir a segurança pelas ruas.

Até o dia 16

O controle da segurança pública no Estado foi transferido pelo governo do Espírito Santo para as Forças Armadas, por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do Estado. Essa atuação está autorizada até o dia 16 de fevereiro. Mas, caso seja necessário, esse prazo poderá ser estendido, de acordo com o general Katibe.