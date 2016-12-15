Espírito Santo tem uma morte e 500 pessoas desalojadas após temporais

O Espírito Santo contabilizou a primeira morte, após os temporais no Estado, na tarde desta quinta-feira (15). A chuva que castiga 20 cidades das regiões Sul e Serrana matou uma pessoa em Muniz Freire. Por conta das tempestades, cerca de 500 pessoas estão desalojadas no Espírito Santo, ou seja, tiveram de buscar alojamento nas casas de amigos e parentes, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

A vítima morta em Muniz Freire é um lavrador, identificado pelo órgão estadual como José Antônio Pires da Silva, de 58 anos. José Antônio estava na propriedade rural dele, trabalhando no curral, quando foi surpreendido pela queda de uma barreira na rodovia ES-181, que atravessou a pista e atingiu a propriedade. José Antônio foi socorrido, mas não resistiu e morreu.

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De acordo com a Defesa Civil, nesta quinta, os municípios mais afetados pelas chuvas foram Alegre e Iconha, onde foram registrados mais de 150 mm de precipitação. O coordenador do órgão, coronel Fabiano Bonno, destaca que como não é possível impedir a ocorrência da chuva, a estratégia da Defesa Civil é alertar a população e retirar as pessoas das áreas de risco.

“Nós emitimos o alerta para o município e o agente municipal da Defesa Civil faz a retirada dessas famílias da área de risco, seja por alagamento ou escorregamento de massa para quem mora em encostas”, disse.

Verão com temporais e alagamentos

Segundo Bonno, as chuvas intensas e volumosas devem continuar em todo Estado até o mês de março, no fim do verão. Segundo ele, nos últimos quatro anos os municípios foram treinados, com realização de simulados pela Defesa Civil, para atuarem em situações como essas.

O governo orientou que as administrações locais não exonerem os servidores das Defesas Civis municipais neste final de ano, pois eles estão capacitados e têm experiência para atuar em situações de emergência, de acordo com o coronel. “Se os prefeitos mantiverem a mesma equipe da Defesa Civil que já estamos trabalhando há quatro anos, estamos sim preparados para enfrentar as chuvas de verão”, afirmou.

Três mortes na divisa