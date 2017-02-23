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Espírito Santo tem quase 100 mil desempregados a mais em um ano

Índice de pessoas sem emprego no Espírito Santo fechou o quarto trimestre de 2016 em 13,6%, a pior desde 2012

Publicado em 23 de Fevereiro de 2017 às 18:56

Publicado em 

23 fev 2017 às 18:56
Nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, 24 mil pessoas perderam o emprego no Espírito Santo. Atualmente, o Estado tem 278 mil desempregados, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados pelo IBGE.
O índice de pessoas sem emprego no Espírito Santo fechou o quarto trimestre de 2016 em 13,6%, a pior desde 2012, quando teve início a Pnad. Se comparado com o mesmo período do ano anterior, o aumento foi de 98 mil pessoas. Um acréscimo de 54,5%.
ES tem quase 100 mil desempregados a mais em um ano
A pesquisa também mostrou que a desocupação é maior entre os jovens de 18 a 24 anos. As mulheres também estão em desvantagem. São 14,8% de mulheres desempregadas contra 12,6 % dos homens.
Com relação à escolaridade, o número de desocupados é maior para quem tem o ensino médio incompleto (23%). Se comparado com cor e etnia, os que se declararam pardos são maioria entre os desempregados 16,7%, seguido por 15,5 % que se declararam preto e 9,1% branco.
Índice nacional
Diante dos dados, a situação do Espírito Santo em relação ao Brasil registrou uma leve piora, já que a taxa de desocupação no 4º trimestre de 2016 no país foi estimada em 12 %.

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