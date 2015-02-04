Espírito Santo tem média de 3,5 mil casos por ano em meia década

Em 2014, o câncer se manteve como a terceira maior causa de morte no Espírito Santo. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, ainda não consolidados, em 2014 3.428 pessoas morreram em decorrência da doença, o que representa quase 18% do total de óbitos. Nos últimos cinco anos, têm se mantido a média de 3.500 casos por ano no Estado. E esse ano, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima mais de 12 mil novos registros da doença no Espírito Santo.Esta quarta-feira (04) é marcada como o Dia Internacional de Combate ao Câncer, e por isso os médicos destacam a importância de realizar os exames de rotina e adotar hábitos saudáveis. A médica referência técnica da Rede de Atenção Oncológica da Secretaria de Saúde, Rita Rocha, salientou que um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que em 10 anos o câncer pode se tornar a primeira causa de morte no país. Ela explica o que tem causado este aumento.

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“Nós estamos com a expectativa de vida alta, mas ao mesmo tempo mantemos os fatores de risco. Agravam com a manutenção do tabagismo, do alcoolismo, do sedentarismo, comendo mal. E assim eu vou tendo mais obesos e mais pessoas propensas ao câncer”, disse à Rádio CBN Vitória.

O câncer ainda é um desafio para o sistema de saúde dos países em desenvolvimento, como o Brasil, de acordo com Rita.

“A gente tem que fazer o diagnóstico precoce. Ainda, no Brasil, o diagnóstico é tardio. Muitas vezes o paciente chega a um hospital de referência já com poucas possibilidades de tratamento. Isso faz com que a nossa taxa de mortalidade continue alta. A gente precisa fazer cada vez mais o diagnóstico precoce pela atenção primária e pelos Centros Regionais de Especialidades. Hoje ainda não é como a gente gostaria que fosse”, afirmou.