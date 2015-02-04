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SAÚDE

Espírito Santo tem média de 3,5 mil casos por ano em meia década

Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima mais de 12 mil novos registros da doença no Estado em 2015

Publicado em 03 de Fevereiro de 2015 às 22:47

Publicado em 

03 fev 2015 às 22:47
Em 2014, o câncer se manteve como a terceira maior causa de morte no Espírito Santo. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, ainda não consolidados, em 2014 3.428 pessoas morreram em decorrência da doença, o que representa quase 18% do total de óbitos. Nos últimos cinco anos, têm se mantido a média de 3.500 casos por ano no Estado. E esse ano, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima mais de 12 mil novos registros da doença no Espírito Santo.Esta quarta-feira (04) é marcada como o Dia Internacional de Combate ao Câncer, e por isso os médicos destacam a importância de realizar os exames de rotina e adotar hábitos saudáveis. A médica referência técnica da Rede de Atenção Oncológica da Secretaria de Saúde, Rita Rocha, salientou que um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que em 10 anos o câncer pode se tornar a primeira causa de morte no país. Ela explica o que tem causado este aumento.
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“Nós estamos com a expectativa de vida alta, mas ao mesmo tempo mantemos os fatores de risco. Agravam com a manutenção do tabagismo, do alcoolismo, do sedentarismo, comendo mal. E assim eu vou tendo mais obesos e mais pessoas propensas ao câncer”, disse à Rádio CBN Vitória.
O câncer ainda é um desafio para o sistema de saúde dos países em desenvolvimento, como o Brasil, de acordo com Rita.
“A gente tem que fazer o diagnóstico precoce. Ainda, no Brasil, o diagnóstico é tardio. Muitas vezes o paciente chega a um hospital de referência já com poucas possibilidades de tratamento. Isso faz com que a nossa taxa de mortalidade continue alta. A gente precisa fazer cada vez mais o diagnóstico precoce pela atenção primária e pelos Centros Regionais de Especialidades. Hoje ainda não é como a gente gostaria que fosse”, afirmou.
A médica ressaltou que o Espírito Santo tem suficiência em hospitais para tratar o câncer. Pela lei, o tratamento da doença pelo SUS deve começar em até 60 dias após o diagnóstico, iniciando a quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Oito hospitais do Estado fazem esse atendimento. No interior, o Hospital São José, em Colatina, Hospital Rio Doce, em Linhares e Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Já na Região Metropolitana, há o Hospital Evangélico de Vila Velha; a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital das Clínicas, o Hospital Estadual Infantil e o Santa Rita.

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