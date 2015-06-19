Espírito Santo tem mais de 546 mil endividados

Atualmente, mais de 546 mil capixabas estão endividados no Espírito Santo. E o número só tende a crescer, pois entre abril e maio deste ano aumentou em 8% o número de consumidores com contas atrasadas e registrados nos cadastros de inadimplência do SPC Brasil e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL Vitória). Já em comparação a maio de 2014, houve um aumento de 6,14%. A maior parte dessas dívidas, cerca de 57%, é de até R$ 1 mil, e assumidas por consumidores entre 30 e 50 anos de idade.Nesse cenário de dificuldades econômicas, o motociclista Carlos Eduardo Lima tem tentado controlar os gastos. Como tem enfrentado dificuldades para realizar o pagamento, até mesmo, de contas básicas, ele conta que tem procurado gastar só com o essencial .

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“Já me endividei muitas vezes. Agora, geralmente não faço nem a compra. Fico sem comprar mesmo, e o que vier de contas a gente paga, para não ficar no prejuízo”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

O nível de emprego também tem sido afetado, com poucas vagas sendo abertas ou culminando em demissões. Com isso, muitos consumidores perdem a capacidade de quitar suas dívidas, como no caso do mecânico industrial Fábio Gama, que há quatro meses sobrevive de bicos.

“Eu sou mais um na estatística do desemprego, que está correndo atrás, tendo que enxugar, cortar e recortar os gastos para ir sobrevivendo até conseguir outro emprego”, relatou Fábio.

Baixa capacidade de pagamento

Na análise do gerente operacional da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, as consecutivas altas da inadimplência em 2015 coincide com o período de piora dos indicadores macroeconômicos, como inflação, renda e emprego, que afetam a capacidade de pagamento das famílias.

“As pessoas imaginam que poderiam pagar uma prestação adicional de um calçado, roupa, ou utensílio que tenha comprado. Como essa conta mudou, elas acabam gastando mais devido à inflação do supermercado, das contas mais necessárias, que são as primeiras a serem pagas. Faltou dinheiro para pagar a prestação que ele assumiu. Essa relação direta aumentou a inadimplência”, explicou.