Espírito Santo tem mais de 290 mil desempregados

Mais de 290 mil pessoas estão desempregadas no Espírito Santo. A taxa de desocupação registrada no primeiro trimestre de 2017 é a maior da série história, com 14,4%. Em comparação com o último trimestre de 2016, o índice subiu 0,9 pontos percentuais, sendo que já havia crescido 2,5% em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa Pnad Contínua.

Para o professor e economista Mário Vasconcelos, o desemprego que atinge 294 mil pessoas no Estado ainda é reflexo da crise econômica iniciada há três anos. “Desde o último trimestre de 2014 até agora essa taxa de desocupação vem crescendo”, contou.

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O economista destacou que o desemprego está com índice alto em todo país, mas no Espírito Santo, outro fator contribui para esse cenário: a paralisação das atividades da Samarco após o rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais. Segundo Vasconcelos, a redução do emprego na indústria gera um efeito cascata em vários setores. “Cria um efeito multiplicador negativo. Ele não compra, o comércio não vende, não encomenda da indústria e a coisa vai se propagando como se fosse uma mancha de óleo”, afirmou.

O nível de empregados no Espírito Santo foi de 53,2%, 1,1 pontos percentuais abaixo do que foi constatado no último trimestre de 2016 e 1,5% a menos que no primeiro trimestre. O setor com maior número de empregados, no Estado, é o de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, que engloba 324 mil pessoas.

Salários

De acordo com a pesquisa, o rendimento médio do trabalhador, no Espírito Santo, foi estimado em R$ 2.045 de janeiro a março de 2017, sendo 4,6% acima do registrado entre outubro e dezembro do ano anterior.

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