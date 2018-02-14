Espírito Santo tem mais de 100 mil empresas endividadas, diz Serasa Crédito: Pixabay

Números divulgados recentemente pelo Serasa mostraram que a quantidade de empresas endividadas no Brasil bateu novo recorde em dezembro de 2017, chegando a 5,3 milhões. Um crescimento de 10,8% comparado ao mesmo mês de 2016, que tinha 4,8 milhões de empresas endividadas. Do montante atual, cerca de 106 mil empresas inadimplentes são do Espírito Santo.

O economista Mário Vasconcelos destaca que mais de 90% desses números referem-se a micro e pequenas empresas, que têm dívidas com bancos e fornecedores. Vasconcelos ainda aponta que, apesar de melhora recente na economia nacional, o cenário ruim de 2015 e 2016 pesou para o quadro negativo das empresas no final de 2017.

"Mesmo com essa recuperação da economia, que começou a partir de meados do ano passado, ainda não se retomou o crescimento que é preciso. Existe essa dificuldade e o número é preocupante. Vamos aguardar para ver se os indicadores de inflação e as taxas de juros vão continuar baixando", avaliou Vasconcelos.

Segundo o economista, o primeiro passo a ser tomado por uma empresa endividada para não ficar no vermelho é negociar as dívidas com os credores, que na maioria das vezes são fornecedores ou bancos. Outra dica do economista é nunca misturar contas da pessoa física com a pessoa jurídica.

"Os indicadores estão mostrando que a economia está saindo da situação de recessão de 2015 e 2016. A inflação está abaixo do centro da meta, o Banco Central reduziu a taxa Selic. É importante que os bancos comerciais também repassem essa redução da taxa para reduzir a inadimplência da pessoa física e da pessoa jurídica" , concluiu o economista.

Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador o estudo feito pelo Serasa, Luiz Rabi, afirmou que para cada empresa endividada há pelo menos 11 fornecedores na cadeia de funcionamento aguardando pelo pagamento.

De acordo com os números do Serasa, mais da metade das empresas endividadas estão no Sudeste do país (54,2%). O Nordeste tem 16,3% do total de companhias com dívidas em aberto, enquanto o Sul responde por 15,6% do total. Completando a lista, o Centro-Oeste, com 8,6%, e o Norte, com 5,3% do total dos CNPJs negativados no Brasil.

Your browser does not support the audio element. Espirito Santo tem mais de 100 mil empresas endividadas