Espírito Santo tem a menor taxa de homicídio dos últimos 28 anos

Apesar do aumento no número de latrocínios no Espírito Santo, a taxa de homicídios dolosos (quando há a intenção de matar) tiveram redução de 15,1% em 2016 no Espírito Santo. No ano passado foram 29,7 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes. A taxa é a menor em 28 anos e registra o sétimo ano consecutivo de reduções.

Em 2009 foram 58,33 mortes a cada 100 mil habitantes. Naquele ano 2.034 homicídios foram registrados, enquanto que em 2016 1.181 mortes aconteceram. No último Anuário Nacional de Segurança Pública o Estado ocupava a 11ª posição no ranking das unidades da federação que mais matam, com dados de 2015. Com os novos números, a expectativa é um afastamento ainda maior dos primeiros colocados, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).

Your browser does not support the audio element. ES tem a menor taxa de homicídio dos últimos 28 anos

Para o titular da pasta, André Garcia, os dados não são para serem comemorados, porque ainda há homicídios acontecendo, mas servem como parâmetro das atividades realizadas pelo governo. “É um trabalho integrado feito nos últimos anos, com ação das polícias e também com auxílio dos municípios. Isso tirou o Espírito Santo dos primeiros lugares (no país)”, explicou.

O número de latrocínios, no entanto, aumentou, segundo André Garcia. Os dados ainda não foram divulgados pela Sesp, mas para o secretário mostra que os crimes contra o patrimônio público também aumentaram. “O latrocínio indica um enfrentamento com o crime contra o patrimônio. Nada mais é que um roubo não sucedido. O indivíduo tenta roubar algo e quando não consegue mata o cidadão”, acrescentou.

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