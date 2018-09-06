O aplicativo do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) feito para receber denúncias de campanhas eleitorais contabilizou mais de 114 reclamações contra as campanhas realizadas no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

O aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), usado para receber denúncias de irregularidades nas campanhas eleitorais, contabilizou mais de 114 reclamações no Espírito Santo, no último mês de agosto. Uma média superior a três denúncias por dia. Entre todas as denúncias, a maior parte foi para propagandas irregulares, com 65 queixas.

Também aconteceram cinco notificações de compra de votos e 11 contra candidatos que fazem uso da máquina pública para fazer campanha. As campanhas realizadas em Vitória foram as que mais receberam denúncias no aplicativo, com 31 notificações. As cinco denúncias sobre compra de votos estão sob investigação do Ministério Público Eleitoral.

O aplicativo Pardal é usado em smartphones, e as denúncias referentes ao estado são encaminhadas do TSE para o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). O assessor técnico do Tribunal estadual, Vinícius Oliveira, explicou que as informações passam por uma triagem depois que chegam ao TRE-ES.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo tem 114 denúncias contra campanhas eleitorais em um mês

"A denúncia é duplicada e abre duas pernas. Uma é para a Justiça Eleitoral, para o exercício do poder de polícia e fiscalização eleitoral. Outra é para o Ministério Público Eleitoral, para representar judicialmente os candidatos, para fins de aplicação de multa, cassação de registros e aplicação de pena", explicou Oliveira.

Para dar ainda mais agilidade na apuração imediata das denúncias, foi criado o Núcleo de Combate aos Crimes e Corrupção Eleitoral (Nucoe). Esse núcleo é composto por juízes eleitorais auxiliares, procuradores regionais eleitorais auxiliares, policiais federais, militares e civis.

Com a ação do grupo, as denúncias de compra de votos e outros crimes eleitorais mais graves são apurados momentos depois da denúncia ser recebida.

"Nós conseguimos com esse núcleo aproximar os órgãos de investigação e apuração. Assim conseguimos dar uma ordem dentro do tribunal para que uma investigação seja feita, as provas sejam colhidas de forma cautelar, o Ministério Público acompanhe todo esse processo e consiga depois fazer uma representação com mais solidez", avaliou Oliveira.