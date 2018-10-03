Espírito Santo tem 111 mil eleitores analfabetos aptos a votar

Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas

Um decreto de 1881, oito anos antes da proclamação da República do Brasil, proibiu que analfabetos do país tivessem o direito de votar. Pessoas que não sabiam ler e escrever ficaram por décadas sem participar do processo eleitoral do país, e esse quadro só foi alterado 104 anos depois, em 1985. Por conta de uma emenda constitucional, analfabetos voltaram a ter direito ao voto de forma facultativa. O que quer dizer que eles podem votar, mas não têm a obrigação de ir às urnas.

Your browser does not support the audio element. ES tem 111 mil eleitores analfabetos aptos a votar

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Espírito Santo tem 111.816 mil eleitores analfabetos aptos a votar nas eleições do próximo domingo, dia 7 de outubro.

Na avaliação de Wallace Millis, que é economista e mestre em planejamento e políticas, a quantidade de analfabetos no estado é alta e a possível ausência deles no dia da votação pode impactar bastante no resultado de alguns candidatos.

"Sem dúvida que isso causa alguma distorção no processo eleitoral. Esses eleitores analfabetos podem provocar alguma diferença no resultado, porque são de classes mais populares. É um povo que tem uma ligação com determinados tipos de candidatos, com a ligação popular e democrática", analisou.

Millis acredita que a utilização da urna eletrônica aumenta a participação dos analfabetos no processo eleitoral. Segundo ele, muitos sentiam constrangimento ao votar com cédulas de papel. O especialista destaca que o fato de não saber ler e escrever pode aumentar a vulnerabilidade dos eleitores em relação à pressão de pessoas com mais instrução.

"Nós estamos vendo casos de lideranças empresariais que estão tutelando o voto de funcionários. Isso ocorre com gente escolarizada. Com gente analfabeta, a possibilidade disso acontecer pode ser ainda maior, pela dificuldade de processar a informação, por dificuldade de expressar o seu voto por livre e espontânea vontade", concluiu Wallace.

No entendimento da professora Juliana dos Santos, mestre em estudos linguísticos, a classe política tem realizado poucas ações para diminuir a quantidade de pessoas analfabetas no país.

"O IBGE lançou os dados sobre analfabetismo em 2016, com publicação em 2017. O que se tem feito nesses últimos dois anos para conscientização dessa massa de população sobre o voto? Nada. Porque não há interesse de fato em libertar essas pessoas para ler e escrever ativamente, e não há interesse de discussão para não perder eleitorado", avaliou a professora.

ORIENTAÇÕES DO TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE) orienta para que os eleitores analfabetos levem colas com os números dos seus candidatos. O tribunal também afirma que os mesários receberam treinamento para auxiliar eleitores com dificuldades na hora do voto.