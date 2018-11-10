Espírito Santo retira estado de alerta máximo, mas chuvas continuam

O “alerta máximo” emitido pela Defesa Civil Estadual e pelo Corpo de Bombeiros por conta das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo foi retirado. Agora, o chamado plano de emprego caiu para o estado de “alerta”. Mesmo assim, o número total de pessoas desalojadas e desabrigadas subiu de 238 para 255 na atualização feita pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) às 11 horas deste sábado (10).

Your browser does not support the audio element. ES retira estado de alerta máximo, mas chuvas continuam

O tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, explicou que a retirada do “alerta máximo” e o emprego do estado de “alerta” se deu por conta da melhora da situação em alguns municípios. “Nós tínhamos, ontem, oito alertas altos para oito cidades do Espírito Santo. Hoje, temos apenas quatro. Quando temos um número menor que seis, nós diminuímos o status para apenas estado de 'alerta'”, explicou o tenente-coronel.

Tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros Crédito: Bernardo Coutinho

Mesmo com a mudança nesse status, o tenente-coronel Carlos Wagner diz que a situação ainda preocupa. “Em vários municípios do Espírito Santo, já choveu o que era esperado para todo o mês de novembro. Então, qualquer volume de chuva que venha a cair a partir de agora é significativo. O solo já está encharcado, já está comprometido. Por isso, os trabalhos continuam”, informou.

Atualmente, as cidades de Serra, Cariacica, Ibiraçu e Aracruz permanecem com alerta máximo. Além disso, outros 14 municípios estão com alerta moderado. De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, Vila Velha, Viana e Cariacica são os municípios com mais problemas de alagamentos neste sábado.

Em relação ao número de desabrigados, que são aqueles que não têm para onde ir após serem obrigados a deixar suas casas, a Sesp informou que há 79 pessoas nessa situação no Estado. Aracruz tem a maior quantidade de desabrigados, com 37 pessoas, seguido de Viana, com 31, e Vitória, com 11.

Outras 176 estão desalojadas. Isso significa que, mesmo que tenham deixado os locais onde moram, acabaram se abrigando em algum lugar por conta própria, sem precisar de auxílio do poder público. A maior parte dos desalojados está em Cariacica: são 59 pessoas. Em seguida, vem Vila Velha, com 32, e Vitória, com 31.

O tenente-coronel Carlos Wagner ressalta que é importante que as pessoas estejam atentas aos sinais para que possam identificar situações de risco. “Por exemplo, quando o solo começar a rachar, há barulhos diferentes no terreno, aparecem rachaduras na casa, parte do imóvel ou de um muro desabam, uma árvore bastante enraizada acaba caindo. Esses são sinais que justificam uma análise da Defesa Civil porque aquele local pode estar em risco”, explicou.