Espírito Santo registra superávit das contas públicas em julho

O Espírito Santo fechou julho com um superávit de R$ 56 milhões nas contas públicas. A arrecadação do Estado no último mês foi de R$ 1,21 bilhão, enquanto as despesas ficaram em R$ 1,15 bilhão. O resultado é melhor que o do mês anterior, quando houve déficit orçamentário de R$ R$ 9,8 milhões.

As informações são do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que identificou que o Espírito Santo teve queda de receita em julho. Foi de R$ 1,23 bilhão para R$ 1,21 bilhão. No entanto, as despesas caíram de forma mais significativa, variando de R$ 1,24 bilhão para R$ 1,15 bilhão, o que foi essencial para houvesse superávit orçamentário no último mês.

Segundo o secretário de Controle Externo de Macrogestão Governamental do TCE, Robert Detoni, apesar da recuperação, o resultado não é tão expressivo. “R$ 56 milhões é algo tímido. Tirando esse déficit pequeno e esse superávit também pequeno, a tendência do governo é, podemos dizer, ajustar o pé para o sapato que tem”, disse.

Na comparação com 2016, o Estado teve, neste ano, um resultado melhor entre os meses de janeiro e julho. Nos sete primeiros meses do ano passado, houve um superávit de R$ 611 milhões. Já no acumulado de 2017, o superávit é de R$ 1 bilhão.

Robert Detoni também comentou esse resultado. “Não posso dizer uma recuperação, mas mostra que nós estamos um pouquinho melhor que em relação a 2016. Dá para comemorar? Eu não sei. É preciso ver o que vai acontecer na economia nacional e o que isso vai repercutir ou não para o Estado”, comentou.

A Receita Corrente Líquida do Estado chegou a R$ 12,4 bilhões em julho. Esse é o maior valor do ano e também dos últimos doze meses. Já as despesas correntes tiveram queda de 8% em relação ao mês anterior.