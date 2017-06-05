Espírito Santo registra duas mortes causadas por supergripe

Até esta segunda-feira (5), o Espírito Santo registrou duas mortes causadas pela gripe H3N2, a chamada "supergripe". No total, foram contabilizados doze casos da doença. Além disso, há outros quatro casos de Influenza A não subtipados e quatro de Influenza B que não causaram mortes.

O Estado já imunizou 798.743 pessoas contra gripe, o que representa 82,45% da cobertura vacinal do público-alvo, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A meta capixaba é imunizar 998.615 pessoas até o fim da campanha de vacinação, que se encerra na próxima sexta-feira (9).

A médica infectologista Rubia Miossi explica que o vírus da gripe H3N2 é mais difícil de ser transmitido por conta de características do próprio vírus. Mesmo assim, ela ressalta que a prevenção é necessária. Entre as medidas que podem ser tomadas, a médica indica que é necessário lavar as mãos com frequência e evitar lugares fechados.

Rubia Miossi também frisa que a vacinação é importante para prevenir contaminações. De acordo com ela, a única contraindicação da vacina é para pessoas que têm alergia a ovo. A médica recomenda que a população capixaba busque os postos de saúde para se imunizar.

“Quanto mais pessoas forem vacinadas até o fim da campanha de vacinação, melhor vai ser. Isso vai fazer com que menos gente possa pegar o vírus da gripe e menos gente transmitindo. Com isso, eu também vou conseguir, indiretamente, a população que teria alguma síndrome mais grave justamente por ter uma doença de base”, explicou.