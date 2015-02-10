Espírito Santo registra cinco mortes por semana em rodovias federais

Em média, a fiscalização nas rodovias federais registraram cinco mortes todas as semanas ao longo do ano de 2014. No mesmo período, também em média, foram registrados 21 acidentes por dia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), segundo balanço anual divulgado pela corporação. Além disso, pelo menos um flagrante foi feito todos os dias do ano passado: em 45.828 testes do bafômetro realizados, foram registradas 620 multas e 156 pessoas foram presas. Chama atenção ainda o fato de ter aumentado 102% a quantidade de infrações por Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou cassada.Embora os números sejam elevados, o levantamento mostra ainda que houve uma queda de 5,5% no número de acidentes no Estado, comparando 2014 e 2013. No ano passado foram registrados 7.765 acidentes contra 8.217 do ano anterior. Com isso, o número de mortes nas estradas federais que cortam terras capixabas também foi reduzida, cerca de 8%, segundo a inspetora da PRF, Carolina André.

Your browser does not support the audio element. ES registra cinco mortes por semana em rodovias federais

"No ano de 2013 a média era de 23 acidentes por dia e em 2014 foi de 21 acidentes por dia. O número de mortes também apresentou uma redução", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Imprudência e desrespeito

As principais causas de morte, de acordo com a inspetora, continua sendo a imprudência do motorista, que desrespeita a legislação.

"Toda operação a PRF avisa que terá radares, que vai ter equipe extra, equipamento extra. O foco da PRF é orientar o motorista e lembrá-lo que ele tem que seguir a legislação. Mas, infelizmente a gente sempre observa ou uma dessas infrações ou as duas juntas como as mais cometidas no estado, que são exceder o limite de velocidade e ultrapassagem proibida ou forçada", explicou.

Em 2014, foram aplicadas 69.294 multas no Espírito Santo. A maior parte delas foi por exceder o limite de velocidade, com 13.297 autuações. Do total de multas, 8.948 foram por ultrapassagem indevida. As duas infrações somadas são a causa da colisão mais letal das estradas federais que passam por terras capixabas e, também do país, que é a colisão frontal, responsável por mais de 40% das mortes, sendo 115 no ano passado.

Álcool e direção

Apesar de pelo menos um motorista ter sido flagrado dirigindo embriagado por dia nas estradas federais do Espírito Santo, o número desse tipo de infração diminui em relação à 2013. Os dois anos apresentaram, basicamente, o mesmo número de etilômetros realizados: 45 mil. No ano passado, foram 620 multas aplicas e 156 motoristas presos flagrados dirigindo sob a influência de álcool, ou seja, uma multa a cada 74 testes realizados. No ano anterior, foram 715 multas e 254 prisões, uma proporção de uma multa a cada 64 testes, segundo Carolina André.

"Um dado interessante é que acontece aqui no Estado e também nacionalmente é que a PRF faz cada vez mais testes para flagrar a mesma quantidade ou a quantidade menor de motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Isso pode ser porque o motorista está se conscientizando a respeito dos riscos de beber e dirigir, ou devido ao valor da multa que aumentou. Só que infelizmente ainda tem que gente que insiste em beber e dirigir", afirmou.