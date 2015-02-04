Espírito Santo registra 16 incêndios em vegetação diariamente

A falta de chuva no Espírito Santo fez aumentar o número de incêndios em vegetações. Do início do ano até o dia 02 de fevereiro, o Corpo de Bombeiros atendeu 537 ocorrências. Isso representa, em média, 16 ocorrências por dia. O total é 30% maior do que a soma das ocorrências no mesmo período nos anos de 2013 e 2014 juntos. Em 2015, a estiagem que toma conta do Estado ajudou a elevar o número de queimadas. Para dar mais agilidade às ocorrências e diante do aumento dos casos, a corporação criou um Posto de Comando exclusivo para atender incêndios em vegetações. Além das quatro equipes fixas, mais sete estão reforçando os trabalhos diariamente.

Your browser does not support the audio element. ES registra 16 incêndios em vegetação diariamente

De acordo com o Major Benício Ferrari, a falta de chuva deixa a vegetação muito seca e, com isso, o fogo se propaga com muita facilidade. “Nossa característica de vegetação é aquela que não pega fogo, porque é uma mata úmida, mas ela junta muita matéria orgânica, como está há muitos dias sem chover, esse material orgânico seca e fica propício a incêndios”, disse à Rádio CBN Vitória.

A maioria das ocorrências ocorre na Grande Vitória, algo em torno de 60%. Entretanto são focos pequenos. No interior, o número é menor, mas geralmente o incêndio é mais difícil de ser combatido. Em muitos casos, demora dias para ser controlado e acaba prejudicando o atendimento de outras ocorrências, como explica o major. “Às vezes, a equipe fica três, quatro dias presa no mesmo incêndio. E enquanto essa equipe está lá, eu não disponho dela para atender novos incêndios”, informou.

Segundo o major, esses incêndios são provocados pela ação humana de forma intencional ou não. Ele acrescentou que muitas pessoas colocam fogo de propósito na vegetação para ela queimar ou, acidentalmente, alguém vai limpar uma área, coloca fogo nas folhas e depois não consegue controlar o incêndio.