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ESTIAGEM NO ES

Espírito Santo registra 16 incêndios em vegetação diariamente

O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 530 ocorrências em pouco mais de um mês desde o início deste ano

Publicado em 04 de Fevereiro de 2015 às 20:08

Publicado em 

04 fev 2015 às 20:08
A falta de chuva no Espírito Santo fez aumentar o número de incêndios em vegetações. Do início do ano até o dia 02 de fevereiro, o Corpo de Bombeiros atendeu 537 ocorrências. Isso representa, em média, 16 ocorrências por dia. O total é 30% maior do que a soma das ocorrências no mesmo período nos anos de 2013 e 2014 juntos. Em 2015, a estiagem que toma conta do Estado ajudou a elevar o número de queimadas. Para dar mais agilidade às ocorrências e diante do aumento dos casos, a corporação criou um Posto de Comando exclusivo para atender incêndios em vegetações. Além das quatro equipes fixas, mais sete estão reforçando os trabalhos diariamente.
ES registra 16 incêndios em vegetação diariamente
De acordo com o Major Benício Ferrari, a falta de chuva deixa a vegetação muito seca e, com isso, o fogo se propaga com muita facilidade. “Nossa característica de vegetação é aquela que não pega fogo, porque é uma mata úmida, mas ela junta muita matéria orgânica, como está há muitos dias sem chover, esse material orgânico seca e fica propício a incêndios”, disse à Rádio CBN Vitória.
A maioria das ocorrências ocorre na Grande Vitória, algo em torno de 60%. Entretanto são focos pequenos. No interior, o número é menor, mas geralmente o incêndio é mais difícil de ser combatido. Em muitos casos, demora dias para ser controlado e acaba prejudicando o atendimento de outras ocorrências, como explica o major. “Às vezes, a equipe fica três, quatro dias presa no mesmo incêndio. E enquanto essa equipe está lá, eu não disponho dela para atender novos incêndios”, informou.
Segundo o major, esses incêndios são provocados pela ação humana de forma intencional ou não. Ele acrescentou que muitas pessoas colocam fogo de propósito na vegetação para ela queimar ou, acidentalmente, alguém vai limpar uma área, coloca fogo nas folhas e depois não consegue controlar o incêndio.
Em Pedra Azul, os bombeiros trabalham para tentar apagar um incêndio na área de preservação permanente desde o dia 24 de janeiro, entretanto, por ser uma área de mata fechada e de difícil acesso, existe a dificuldade de debelar as chamas. Porém, o incêndio está controlado.

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