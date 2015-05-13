Espírito Santo reforça alerta para febre chikungunya

O Espírito Santo está em situação de alerta para a febre chikungunya, segundo a Secretária de Estado de Saúde (Sesa). Isso porque os três estados vizinhos, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro já tem grande números de casos notificados e confirmados da doença. Em todo o país, até o momento, foram notificadas 9.691 suspeitas de infecção pelo vírus. Mas os números de casos neste ano podem aumentar, pois há muitos exames clínicos que não foram concluídos. A Bahia, junto com o Amapá, tem o maior número de casos confirmados no Brasil, cerca de 98,5%. No Espírito Santo, foram 18 notificações suspeitas, sendo sete em 2014 e 11 em 2015. Mas nenhum deles acusou a febre chikungunya, segundo Gilsa Rodrigues, gerente de Vigilância em Saúde da Sesa.

"Desde que esse vírus entrou no Brasil, todos os estados ficaram em alerta. A nossa maior preocupação é que temos altos índices de infecção em estados vizinhos. Bahia, por exemplo, está com notificação de muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo. Desde o início temos 18 suspeitas notificadas, mas nenhuma confirmada",Gilsa revelou que parte das suspeitas foi descartada, as demais acusaram dengue. As doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, e tem sintomas semelhantes. Por isso, a forma de prevenção é a mesma, como destaca a gerente de Vigilância em Saúde."A forma de prevenção é exatamente a mesma da dengue, já que o vetor é o mesmo. Precisamos parar de criar mosquito nas nossas casas. Nos lugares onde vivemos. Estaremos prevenindo dengue e também chikungunya, que ao contrário da dengue, pode deixar sequelas, dores articulares até 1 ano ou mais em quem contrair a forma mais complicada. Nesse momento, o Espírito Santo vive o aumento da dengue em muitos municípios, significa que temos muito Aedes Aegypti circulando no ambiente", disse.A infecção pelo vírus chikungunya provoca mais dor e tem menor índice de mortalidade que a dengue. A identificação da doença também se dá pelo quadro clínico. A dengue se manifesta em uma semana, passando esse período e os sintomas continua, a suspeita passa a ser a febre chikungunya. O tratamento também é realizado por meio da hidratação intensa, com acompanhamento por hemograma e posterior sorologia.Do total de infecções pelo novo vírus já confirmadas no país, em 1.935 casos a transmissão ocorreu dentro do próprio estado ou município. Outros 40 casos são considerados importados, ou seja, a doença foi adquirida fora do estado ou município. Apenas três ocorrências, todas do Amapá, não tiveram sua origem definida.