Espírito Santo reforça alerta para febre chikungunya

O Espírito Santo está em situação de alerta para a febre chikungunya, segundo a Secretária de Estado de Saúde (Sesa). Isso porque os três estados vizinhos, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro já tem grande números de casos notificados e confirmados da doença. Em todo o país, até o momento, foram notificadas 9.691 suspeitas de infecção pelo vírus. Mas os números de casos neste ano podem aumentar, pois há muitos exames clínicos que não foram concluídos. A Bahia, junto com o Amapá, tem o maior número de casos confirmados no Brasil, cerca de 98,5%. No Espírito Santo, foram 18 notificações suspeitas, sendo sete em 2014 e 11 em 2015. Mas nenhum deles acusou a febre chikungunya, segundo Gilsa Rodrigues, gerente de Vigilância em Saúde da Sesa.
ES reforça alerta para febre chikungunya
"Desde que esse vírus entrou no Brasil, todos os estados ficaram em alerta. A nossa maior preocupação é que temos altos índices de infecção em estados vizinhos. Bahia, por exemplo, está com notificação de muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo. Desde o início temos 18 suspeitas notificadas, mas nenhuma confirmada",Gilsa revelou que parte das suspeitas foi descartada, as demais acusaram dengue. As doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, e tem sintomas semelhantes. Por isso, a forma de prevenção é a mesma, como destaca a gerente de Vigilância em Saúde."A forma de prevenção é exatamente a mesma da dengue, já que o vetor é o mesmo. Precisamos parar de criar mosquito nas nossas casas. Nos lugares onde vivemos. Estaremos prevenindo dengue e também chikungunya, que ao contrário da dengue, pode deixar sequelas, dores articulares até 1 ano ou mais em quem contrair a forma mais complicada. Nesse momento, o Espírito Santo vive o aumento da dengue em muitos municípios, significa que temos muito Aedes Aegypti circulando no ambiente", disse.A infecção pelo vírus chikungunya provoca mais dor e tem menor índice de mortalidade que a dengue. A identificação da doença também se dá pelo quadro clínico. A dengue se manifesta em uma semana, passando esse período e os sintomas continua, a suspeita passa a ser a febre chikungunya. O tratamento também é realizado por meio da hidratação intensa, com acompanhamento por hemograma e posterior sorologia.Do total de infecções pelo novo vírus já confirmadas no país, em 1.935 casos a transmissão ocorreu dentro do próprio estado ou município. Outros 40 casos são considerados importados, ou seja, a doença foi adquirida fora do estado ou município. Apenas três ocorrências, todas do Amapá, não tiveram sua origem definida.