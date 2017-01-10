Espírito Santo recebe novos profissionais do Mais Médicos

O Espírito Santo vai receber novos profissionais do programa Mais Médicos, do governo federal. O Ministério da Saúde está selecionando 24 profissionais para atuarem em oito municípios capixabas. As cidades contempladas serão Conceição da Barra, Jaguaré, Marilândia, Nova Venécia, Santa Leopoldina, Serra, Viana e Vitória.

Das 24 vagas oferecidas, 19 são ocupadas atualmente por médicos cubanos que serão substituídos por profissionais brasileiros após terem seus contratos de três anos encerrados.

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Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, não haverá desassistência aos municípios, inclusive os do Espírito Santo.