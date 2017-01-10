O Espírito Santo vai receber novos profissionais do programa Mais Médicos, do governo federal. O Ministério da Saúde está selecionando 24 profissionais para atuarem em oito municípios capixabas. As cidades contempladas serão Conceição da Barra, Jaguaré, Marilândia, Nova Venécia, Santa Leopoldina, Serra, Viana e Vitória.
Das 24 vagas oferecidas, 19 são ocupadas atualmente por médicos cubanos que serão substituídos por profissionais brasileiros após terem seus contratos de três anos encerrados.
Espírito Santo recebe novos profissionais do Mais Médicos
Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, não haverá desassistência aos municípios, inclusive os do Espírito Santo.
Entre novembro e dezembro do ano passado, 22 médicos cubanos encerraram seus três anos de atividade e deixaram o programa do Governo Federal. Com isso, 15 médicos já foram enviados em dezembro ao Espírito Santo para fazer a substituição. Os sete médicos restantes serão substituídos gradualmente, ao longo do ano, de acordo com o Ministério da Saúde.