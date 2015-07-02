Espírito Santo quer redução de 37 para 10 homicídios por 100 mil habitantes até 2020

Em até três anos, o Governo do Estado pretende alcançar a média nacional de taxa de homicídios, que é de 29 por 100 mil habitantes. Atualmente, o Espírito Santo registra 37 homicídios a cada 100 mil habitantes. A meta da Segurança Pública é alcançar o índice de 10 mortes para cada 100 mil habitantes até 2020, relação recomendada por organizações internacionais em cenários considerados de 'países civilizados'.

No primeiro semestre deste ano, o Estado reduziu o número de homicídios em 15%, na comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram 738 ocorrências nos seis primeiros meses deste ano, contra 869 no primeiro semestre de 2014. Este primeiro semestre de 2015 foi o menos violento desde 2001. Esta também foi a sexta queda consecutiva no período.

Mesmo assim, o secretário de Segurança, André Garcia, avalia que os índices não dão margem à comemorações, já que o Estado continua acima da média nacional.

"Nós estamos longe de índices que podem ser considerados confortáveis ou civilizados. Essa é a grande verdade, estamos distante disso. Estamos acima da média nacional, mas sempre estivemos acima do dobro da média nacional. Hoje estamos em um processo de redução. Nossa média saiu de 58 homicídios por 100 mil pessoas. E hoje está em torno de 37. Nós pretendemos em médio prazo, chegar a 29 mil, que é a média nacional", explicou à Rádio CBN Vitória.

Força-tarefa inibiu homicídios na Serra

Enquanto no Estado a redução foi de 15%, na Grande Vitória a queda foi de 24%. Vitória foi a cidade que registrou o menor número de homicídios neste semestre, a redução foi de 50%, seguida por Guarapari (47%), Vila Velha (28%) e Cariacica (24%). Serra registrou o menor índice de redução, de 9%. Nos primeiros seis meses deste ano foram registradas 172 mortes no município.

André Garcia revela que, no início do ano, a secretaria notou uma tendência de aumento na Serra. Para reverter a situação foi realizada uma força-tarefa durante 40 dias com diversas unidades atuando contra a violência. O trabalho foi desenvolvido em parceria entre as Polícias Civil e Militar. Os resultados foram positivos e essa operação será retomada neste mês de julho. O único município da Grande Vitória que registrou aumento foi Viana, que teve um assassinato a mais do que no primeiro semestre de 2014, passando de 12 para 13 mortos.

Apesar da queda nos homicídios, o secretário afirma não estar convencido que o Estado vive uma tendência de redução desses crimes. "Eu vou dizer para vocês com sinceridade: eu não acho que nós consolidamos uma tendência de queda. É preciso um distanciamento maior para definir: 'realmente está consolidado a tendência de redução e vamos partir agora para outro processo'. Não, a gente precisa ter muito esforço das nossas polícias, porque é o resultado do trabalho delas", afirmou.

Mais policiais nas ruas

Sustentar as ações e a redução no segundo semestre não será fácil, segundo a avaliação de André Garcia. Entre as novidades previstas para os próximos seis meses, está a entrada em ação de mais mil policias em novembro.

Outras medidas é trabalhar os índices, avaliando o cenário criminal para direcionar as operações policiais. Nesse sentido, serão intensificadas as ações de apreensão de armas, que teve uma redução de 12%, nesse primeiro semestre em relação ao ano passado (2.374 em 2014, contra 2.086 em 2015), e o monitoramento de homicidas e a prisão desses criminosos. No ano passado, 1.800 assassinos foram capturados. Somente de janeiro a maio de 2014 foram 732. No mesmo período de 2015, houve um aumento de 33%, com a prisão de 976.