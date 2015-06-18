Espírito Santo quer recursos de Brasília para cumprir metas de Plano Estadual de Educação

A última das 20 metas listadas no Plano Estadual de Educação, a que prevê alcançar investimentos de 10% do PIB (Produto Interno Bruto) estadual em educação até 2024, foi considerada a mais complexa pelo secretário Estadual de Educação, Haroldo Corrêa Rocha, devido ao nível de articulação que será preciso realizar com o governo federal. O índice é previsto de acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE), para que a União, estados e municípios ampliem os investimentos em educação ao final dos dez anos de vigência do plano. O secretário ressalta que esta é a principal fragilidade do Plano, pois ele estabelece metas como como a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental sem que fique claro quanto de recursos será necessário e de onde virão.“Um plano também tem que pensar no financiamento. Não adianta ter meta se não tem o recurso para financiar o alcance delas. Esse é um problema do Plano Nacional. Não se resolve no âmbito do Estado e dos municípios por causa da nossa estrutura tributária. Seja pela concentração de recursos lá, seja pela impossibilidade de estados e municípios criarem imposto, o problema não se resolve aqui, se resolve na União”, responsabilizou.

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Contudo, para o especialista em Políticas Públicas e comentarista da Rádio CBN Vitória Roberto Simões, apesar o Plano Estadual ter se baseado no Nacional, ele poderia ter avançado na especificação do financiamento.

“Nós já temos 25% do orçamento para a Educação. O ponto adicional que poderia ser feito para acelerar e dar a devida importância para a Educação é: em quais metas e por quanto tempo poderia ser usado uma parcela dos royalties e participações especiais adicionais para incrementar esse financiamento do plano”, argumentou.

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'Cópia' e pouco debate

A crítica de que o conteúdo do Plano Estadual é quase uma cópia do Plano Nacional, sem ter sido adequado às necessidades do Espírito Santo inclusive foi manifestada por algumas entidades. O secretário de Educação admite que há apenas cerca de 5% do conteúdo modificado. Em ambos os planos, há 20 metas, mas em cinco metas do Plano Estadual houve alguns ajustes de redação, de acordo com Haroldo. O que mais mudou foram as estratégias, pois há 254 no Plano Nacional e 289 no Estadual.

Reclamações por pouco debate na elaboração do Plano também foram levantadas por críticos, já que o projeto foi enviado para apreciação da Assembleia Legislativa no dia 1º de junho, e tinha que ser aprovado até o dia 24, de acordo com a Lei, o secretário alega que já havia ocorrido grande representação da sociedade na elaboração do Plano, que contou com 24 pessoas de 19 entidades. Ele lembra que também foi feita uma consulta popular online.

“É óbvio que os Planos estaduais e municipais têm de ser reflexo do Plano Nacional. Então o grande debate da educação brasileira, mais amplo, mais profundo, com ampla participação, foi o debate que foi feito em torno do Plano Nacional. O trabalho regional é complementar. No meu ponto de vista foi muito debatido. Nós ficamos 15 dias em tempo integral dedicados a esse debate”, garantiu.

O especialista Roberto Simões rebate, considerando que houve uma mínima discussão da operacionalização e financiamento, e que desconhecimento do Plano por parte da sociedade pode fazê-lo virar uma simples formalidade.

“Esse Plano não pode ser algo que vai ficar numa prateleira ou de conhecimento muito restrito. E isso só teria sido possível se sua elaboração tivesse sido agilizada e tido o mínimo de espaço possível para discussão nas entidades e na própria Assembleia Legislativa”, declarou.