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Espírito Santo promete zerar desmatamento da mata atlântica até 2018

Estado é um dos 15 que assinaram uma carta conjunta proposta pela Fundação SOS Mata Atlântica

Publicado em 03 de Julho de 2015 às 00:33

Publicado em 

03 jul 2015 às 00:33
Contando hoje com 15% da sua cobertura florestal, o Espírito Santo assumiu a meta de zerar o desmate ilegal da Mata Atlântica até 2018. O Estado é um dos 15 que assinaram uma carta conjunta proposta pela Fundação SOS Mata Atlântica, e também se comprometeu a ampliar sua cobertura florestal nativa.
O último Censo feito da fundação apontou que o Espírito Santo desmatou 20 hectares em 2014. Uma parcela dessa área foi autorizada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), e o restante foi ilegal, mas não foi mapeada a quantidade de área desmatada sem autorização. Em 2013, foram desmatados 14 hectares no Estado.
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Segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, apesar de ter havido crescimento entre os dois anos, a diferença é ínfima, e o Espírito Santo registrou a quinta menor área desmatada na comparação entre os estados em 2014.
“Enquanto o desmatamento for legal, autorizado pelo Idaf, afim de permitir o desenvolvimento econômico para algum empreendimento, nós consideramos que ele é legítimo, porque é a partir de condicionantes. Tem compensações ambientais que beneficiam o meio ambiente, não só por meio de reflorestamento em dobro, mas por outras compensações ambientais. O que temos que evitar, que está na carta, é o desmatamento ilegal”, disse à Rádio CBN Vitória.
Imageamento
Para ter condições quantificar a área desmatada ilegalmente daqui em diante, o governo agora conta com um programa de imageamento, que detecta por meio de imagens de satélite e infografias onde ocorreu desmatamento. Essas imagens serão fornecidas ao Idaf e à Polícia Ambiental, para haver o cruzamento das informações, permitindo uma maior fiscalização e a punição das pessoas que cometem esse tipo de crime, de acordo com o secretário.
Ele destacou que além dos compromissos firmados na carta, o Estado foi o primeiro do país a aderir ao Pacto Internacional de Reflorestamento 20 por 20, concebido pelos países da América Latina e do Caribe, no dia 18 de junho. Nele, o Espírito Santo se comprometeu a reflorestar 80 mil hectares até 2020.
Conscientização
Hoje, 80% da Mata Atlântica se encontra em áreas privadas, e um dos maiores desafios, de acordo com Júdice, é sensibilizar o agricultor, devido à crença que ainda persiste de que a floresta confronta com a área agricultável. Contudo, com a crise hídrica pela qual o Estado vem passando desde o início deste ano, esses proprietários tem mudado de entendimento.
“O agricultor começou a perceber que a falta de água na sua propriedade traz um prejuízo econômico muito forte, e a falta de cobertura florestal é um dos fatores principais para a falta de água para a agricultura. A floresta retém a água da chuva no lençol freático, não só na nascente, mas principalmente no topo dos morros, que é a área de recarga, onde a floresta tem a maior capacidade de reter a água. Essas regiões são importantíssimas para fazermos o reflorestamento”, declarou.
A base jurídica para a carta ser colocada em prática é a Lei da Mata Atlântica, de 2006, que já foi regulamentada nos Estados.

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