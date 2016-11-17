O Espírito Santo terá que qualificar 257 mil trabalhadores em áreas ligadas à industria nos níveis superior, técnico e de qualificação entre 2017 e 2020. Os setores que mais vão demandar formação profissional serão Construção, Meio Ambiente e Produção, Metalmecânica e Alimentos. Os dados fazem parte do Mapa do Trabalho Industrial, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para subsidiar o planejamento da oferta de formação profissional da instituição.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo precisa qualificar 257 mil trabalhadores até 2020

Segundo levantamento, também inclui a requalificação de profissionais que já estão empregados e aqueles que precisam de capacitação para ingressar em novas oportunidades no mercado. Neste período, pelo menos 237.504 pessoas precisarão passar por aperfeiçoamento, enquanto outros 20.059 vão precisar de ter a primeira qualificação.

De acordo com Zilka Teixeira, Gerente da Divisão de Educação Profissional do Senai ES, ganhos de produtividade podem ser obtidos por meio da melhoria na gestão do processo produtivo, medida importante em cenário de lenta recuperação econômica. “A proposta do mapa do trabalho é subsidiar os canais de forma geral para que os planejamentos sejam feitos tendo como referência as demandas industriais”, explicou à Rádio CBN.