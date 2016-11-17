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Qualificação

Espírito Santo precisa qualificar 257 mil trabalhadores até 2020

Setores que vão demandar mais formação profissional serão Construção, Meio Ambiente e Produção, Metalmecânica e Alimentos

Publicado em 17 de Novembro de 2016 às 13:23

Publicado em 

17 nov 2016 às 13:23
O Espírito Santo terá que qualificar 257 mil trabalhadores em áreas ligadas à industria nos níveis superior, técnico e de qualificação entre 2017 e 2020. Os setores que mais vão demandar formação profissional serão Construção, Meio Ambiente e Produção, Metalmecânica e Alimentos. Os dados fazem parte do Mapa do Trabalho Industrial, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para subsidiar o planejamento da oferta de formação profissional da instituição.
Espírito Santo precisa qualificar 257 mil trabalhadores até 2020
Segundo levantamento, também inclui a requalificação de profissionais que já estão empregados e aqueles que precisam de capacitação para ingressar em novas oportunidades no mercado. Neste período, pelo menos 237.504 pessoas precisarão passar por aperfeiçoamento, enquanto outros 20.059 vão precisar de ter a primeira qualificação.
De acordo com Zilka Teixeira, Gerente da Divisão de Educação Profissional do Senai ES, ganhos de produtividade podem ser obtidos por meio da melhoria na gestão do processo produtivo, medida importante em cenário de lenta recuperação econômica. “A proposta do mapa do trabalho é subsidiar os canais de forma geral para que os planejamentos sejam feitos tendo como referência as demandas industriais”, explicou à Rádio CBN.
Para 2017, a expectativa é que sejam realizadas 58.615 matrículas em cursos de aprendizagem básica, qualificação profissional, cursos técnicos de nível médio, entre outros, apenas no Senai do Espírito Santo. Até 2020, o setor de Construção vai demandar a qualificação inicial de 5.983 trabalhadores e aperfeiçoamento de 71.881.

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