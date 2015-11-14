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APÓS ONDA DE LAMA

Espírito Santo pede ajuda ao Ibama e Marinha para retirar e salvar peixes do Rio Doce

O documento foi assinado neste sábado e a ministra de Meio Ambiente, Izabella Teixeira, já acusou recebimento e deu andamento ao pedido dentro do ministério

Publicado em 14 de Novembro de 2015 às 14:44

Publicado em 

14 nov 2015 às 14:44
Para amenizar os estragos provocados ao meio ambiente e ao Rio Doce pela lama de rejeitos de minério proveniente do rompimento das barragens da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, o Governo do Espírito Santo enviou um ofício ao Governo Federal pedindo a ajuda do Ibama e à Marinha do Brasil. Essa é uma das principais medidas de uma "força-tarefa" criada para integrar os órgãos federais, municipais, estaduais e demais instituições e acelerar as medidas de prevenção e de recuperação para o futuro do Rio Doce e sua foz.
O documento assinado pelo governador Paulo Hartung foi endereçado à Ministra de Meio Ambiente, Izabella Teixeira. A medida foi anunciada na manhã deste sábado (14), em coletiva de imprensa convocada na Residência Oficial do governador.
O secretário estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice explicou que o pedido de ajuda é para manejo da fauna aquática do Rio Doce, ou seja, a retirada dos peixes do rio e a destinação para outras áreas que apresentem condições semelhantes. Já o apoio da Marinha do Brasil foi também solicitado em função dos possíveis danos causados à foz do Rio Doce e ao mar. 
"Nós estamos acompanhando o trabalho de voluntários no resgate da fauna aquática. Mas, o Ibama tem a competência originária e os melhores profissionais, tendo em vista anos e anos de estudo. A carta solicita que esses profissionais se desloquem para o Espírito Santo, inclusive com oferecimento de estrutura, para se associar aos profissionais do Iema e outros órgãos ambientais no resgaste da fauna aquática, dos peixes", disse.
Andamento
O documento foi assinado neste sábado e a ministra de Meio Ambiente, Izabella Teixeira, já acusou recebimento e deu andamento ao pedido dentro do ministério.
Júdice lembrou que há uma liminar da Justiça, expedida no início da última semana, que cobra da Samarco que ela realize o manejo dessa fauna aquática, mas, segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, esse plano ainda não foi enviado pela empresa.
Neste sábado, o governador Paulo Hartung também assinou um decreto instituindo o Comitê Gestor da Crise Ambiental na Bacia do Rio Doce. Essa "força-tarefa" associa a competência de vários órgãos internos do Executivo Estadual e de órgãos federais, segundo o secretário estadual de Meio Ambiente. "Para imediatamente começarmos a avaliar o impacto e recuperar o Rio Doce. Obviamente esse assunto pertinente do resgate da fauna aquática também será tratado nesse grupo", disse.
O decreto será publicado no Diário Oficial na segunda-feira (16). 

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