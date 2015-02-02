Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde alerta que, apesar de saber da importância do sexo seguro para a preservação de doenças, 45% dos brasileiros continuam a não utilizar a camisinha. Os dados preocupantes também se aplicam à realidade dos capixabas, que todos os anos mantém uma média de 580 novos casos de Aids, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).A Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas na População Brasileira (PCAP) revelou que 94% dos brasileiros sabem que o preservativo é a melhor forma de evitar doenças sexualmente transmissíveis (DST's), mas que 45% não usavam o preservativo. No Espírito Santo, principalmente os jovens estão inseridos nessa realidade, segundo Sandra Fagundes, coordenadora do programa de DTS/Aids da Sesa.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo mantém média anual de 580 novos casos de AIDS

"A realidade é semelhante no Espírito Santo. A gente sabe que a maioria dos jovens realmente não se preocupa com o uso do preservativo e a gente sabe que apesar de conhecerem sobre a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis eles continuam realmente não praticando o sexo seguro, que é o uso do preservativo, para não se infectarem", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Apesar do número de casos de Aids ter certa estabilização, Sandra frisa que por ano são registrados uma média de 580 novos casos no Estado. Com uma nova medida anunciada no ano passado pela Secretaria Estadual de Saúde, a expectativa é que esse número praticamente dobre.

"A realidade a partir de agora, vai ser pior. Porque a partir de 2014 a Sesa já orientou todos os municípios de notificar todas as pessoas que fizerem o teste de HIV e der positivo. Isso vai aumentar e muito o número de casos, porque até 2014 a gente só falava de casos doentes de Aids, a partir de agora vamos falar o número de pessoas que estão com infecção de HIV, caso novo, que já está tomando remédio. Isso vai dar uma média de 800 pessoas por ano", afirmou.

A coordenadora do programa de DTS/Aids da Sesa, afirmou que o monitoramento do número de DSTs foi reiniciado apenas em 2013 pelo Ministério da Saúde e embora ainda não tenham dados expressivos para elucidar os demais casos de DSTs, a incidência de Sífilis tem sido percebido no Espírito Santo e também no país.

"O que vemos no dia a dia é o aumento real da Sífilis no Estado. Isso está refletindo nas mulheres gestantes. E isso também reflete em quantas crianças estão nascendo com doenças congênitas. A gente tem uma media de crianças nascendo com essas doenças de 350 por ano. Isso representa a mãe infectada com sífilis que não foi tratada", explicou.O levantamento preocupante do Ministério da Saúde foi divulgado na última semana (29) e faz parte de uma campanha de Carnaval. No Estado, medidas também serão tomadas durante a folia para continuar conscientizando a população quanto a necessidade do uso do preservativo.